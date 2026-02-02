Recul d'odomètres - Groupe Auto HMF perd son permis de commerçant de véhicules routiers

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce l'annulation du permis de commerçant de véhicules routiers de Groupe Auto HMF (9443-3109 Québec inc.). Le président délégué de l'Office a jugé que l'entreprise ne peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de ses activités commerciales. La décision a été rendue le 22 janvier 2026.

Dans sa décision, le président délégué note que le commerçant ne faisait pas des affaires à l'établissement qu'il avait désigné pour l'obtention de son permis. Son président, M. Firas Borghol, vendait des véhicules ailleurs qu'à cet établissement. L'enquête a aussi démontré que le commerçant a participé à de fausses déclarations ou à des altérations sur l'odomètre de 17 véhicules acquis par l'entreprise entre 2023 et 2024. Les baisses de kilométrage sont significatives et représentent plus de 100 000 km dans la plupart des cas. Des plaintes de consommateurs reçues à l'Office font aussi état de possibles reculs d'odomètres.

Groupe Auto HMF vendait des automobiles au 1310, rue Quenneville, à Montréal.

