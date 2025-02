Faux document - Fanny Lévesque écope d'une amende de 5 000 $

MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Le 28 janvier 2025, la Cour du Québec a imposé une amende de 5 000 $ à Fanny Lévesque1 dans le cadre d'une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »). Le 21 janvier 2025, la Cour avait déjà déclaré Mme Lévesque coupable d'avoir fourni une information fausse à l'Autorité à l'occasion d'activités régies par la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou ses règlements.

Plus précisément, Mme Lévesque a joint une fausse attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 5e année du secondaire à un formulaire de demande ou révision d'attestation d'emploi. Mme Lévesque a fait parvenir cette demande à l'Autorité dans le cadre de démarches visant à obtenir un certificat dans la discipline de l'assurance de dommages.

Fanny Lévesque dispose d'un délai de 30 jours pour porter les décisions du 21 janvier et du 28 janvier en appel.

1 Ne pas confondre avec Fanny Lévesque détentrice du certificat no 267557 en assurance de dommages des particuliers (agent) et exerçant ses activités pour Desjardins Assurances générales inc.

