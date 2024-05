Fausses preuves vaccinales : le Commissaire à la lutte contre la corruption procède à l'arrestation de Ramzi Feth Ennor Lameche

MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - Ramzi Feth Ennor Lameche, a été arrêté aujourd'hui pour abus de confiance de la part d'un fonctionnaire, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et fabrication de faux documents. Cette arrestation fait suite à une enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), le corps de police spécialisé de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

L'enquête tend à démontrer que M. Lameche aurait été impliqué dans la production de faux passeports vaccinaux entre le 8 juillet et le 17 novembre 2021 alors qu'il était à l'emploi du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

M. Lameche a été remis en liberté sous promesse de comparaître le 19 juin prochain au palais de justice de Montréal à la suite de l'exécution d'un mandat visé.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Renseignements: Information médias : Mathieu Vidal, Conseiller, affaires publiques et communication, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345