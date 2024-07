Fausses preuves vaccinales : Fatima-Zhoura Aini plaide coupable pour avoir produit de faux code QR alors qu'elle était étudiante en soins infirmiers

MONTRÉAL, le 25 juill. 2024 /CNW/ - hier 24 juillet, Fatima-Zhoura Aini a reconnu sa culpabilité aux chefs d'accusation suivants : Abus de confiance, Utilisation non autorisée d'ordinateur et Complot. À la suite de son plaidoyer, Mme Aini a écopé d'une condamnation avec sursis, assortie d'une probation de deux ans et de 120 heures de travaux communautaires.

Entre le 29 mars 2021 et 23 décembre 2021, alors qu'elle était étudiante en soins infirmiers et vaccinatrice au CISSS de Montérégie-Centre, Mme Aini a utilisé ses accès pour produire de faux codes QR. Lors du plaidoyer elle a reconnu avoir falsifié les profils vaccinaux de 17 usagés contre rétribution.

Mme Aini opérait ce stratagème à l'aide d'un ou plusieurs complices qui lui fournissaient les données nominales et confidentielles des usagers nécessaires à la création de fausses preuves vaccinales (numéro de RAMQ, numéro de permis de conduire, numéro de téléphone, etc.).

Ce verdict de culpabilité est le résultat direct de l'enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) qui avait procédé à l'arrestation de Mme Aini le 28 juin 2023 à la suite d'une dénonciation.

