Fausses preuves vaccinales : 3 chefs d'accusation contre un ex-employé du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Un ex-employé du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Adams Diwa, est accusé d'abus de confiance, de production de faux et d'usage non autorisé d'ordinateur.

Selon l'enquête, M. Diwa aurait utilisé les accès liés à sa fonction afin de produire de fausses preuves vaccinales, donnant accès au passeport vaccinal émis par le gouvernement du Québec, entre septembre et novembre 2021.

Il devra comparaître le 27 novembre au palais de justice de Montréal.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

