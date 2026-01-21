Les Canadiens atteints d'HS risquent de ne pas avoir un accès équitable à un traitement nouvellement approuvé et prennent du retard sur l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Écosse et d'autres territoires.

OAKVILLE, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ - UCB Canada Inc. conteste respectueusement la recommandation provisoire émise par l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) quant au remboursement de PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) pour le traitement des adultes atteints d'hidradénite suppurée (HS) modérée à sévère ayant une réponse inadéquate aux traitements systémiques conventionnels. Les patients canadiens vivant avec l'HS, les cliniciens et UCB Canada exhortent la CDA-AMC à reconnaître le risque qu'engendrent cette recommandation sur l'équité en matière de santé et sur l'administration de soins appropriés en temps opportun que méritent les patients atteints d'HS.

« J'ai administré le bimekizumab à des patients atteints d'HS dans des essais cliniques, et j'ai pu constater une amélioration significative et durable sur le contrôle de la maladie supérieure aux résultats généralement obtenus avec les traitements actuels de l'HS, soutient la Dre Melina Gooderham, M. Sc., M.D., FRCPC, SKiN Centre for Dermatology, Université Queen's et Probity Medical Research. Observer des patients récupérer leurs capacités fonctionnelles, retourner au travail et reprendre le contrôle de leur vie, c'est extrêmement gratifiant. Cela met en évidence l'impact réel que ce traitement peut avoir sur la qualité de vie des patients. »

La CDA-AMC propose, dans sa recommandation provisoire destinée aux régimes d'assurance-médicaments publics, à l'exception du Québec, de ne pas rembourser PrBIMZELX® en traitement de l'HS. L'hidradénite suppurée (HS) est une maladie inflammatoire chronique et invalidante de la peau qui est caractérisée par des nodules, des abcès et des tunnels suppuratifs sous-cutanés douloureux1. Les personnes qui vivent avec une HS modérée à sévère voient leur qualité de vie grandement réduite, tout comme leur bien-être physique et mental ainsi que leur capacité à réaliser des tâches du quotidien. La maladie leur impose aussi un lourd fardeau financier2. Les options thérapeutiques demeurent limitées, et de nombreux patients continuent à souffrir de la maladie malgré les traitements existants.

« En tant que patiente atteinte d'hidradénite suppurée, l'existence de multiples traitements de l'HS me donne l'espoir d'une meilleure qualité de vie », estime Latoya Palmer, fondatrice, groupe de soutien Hidradenitis & Me.

UCB Canada est déterminée à collaborer avec l'Agence des médicaments du Canada afin de répondre à toutes les questions soulevées dans la recommandation provisoire. L'entreprise demeure convaincue de l'importante valeur de PrBIMZELX® pour les personnes atteintes d'HS, selon ses bienfaits cliniques démontrés et les besoins non comblés exprimés par les patients et les cliniciens.

« PrBIMZELX® est une avancée importante pour les Canadiens vivant avec l'HS, rappelle Rodrigo Reis, directeur général, UCB Canada. Nous sommes profondément déçus par cette recommandation provisoire, qui retarde l'accès des patients à une importante innovation déjà approuvée dans 35 pays et marchés. PrBIMZELX®, appuyé par des données d'efficacité et d'innocuité robustes, n'offre pas seulement un nouvel espoir et une meilleure qualité de vie, mais répond à un important besoin non comblé pour les patients que nous servons. »

Le 12 décembre 2025, PrBIMZELX® a reçu l'approbation de Santé Canada pour le traitement des patients adultes atteints d'hidradénite suppurée (HS) modérée à sévère ayant une réponse inadéquate aux traitements systémiques conventionnels. Cette décision positive s'appuie sur les données robustes d'efficacité et d'innocuité accessibles, et UCB continue de positionner PrBIMZELX® comme un traitement biologique essentiel pour les patients, un ajout aux quatre autres indications déjà approuvées par Santé Canada et remboursées par la majorité des assureurs publics au Canada.

« Il est décevant que l'accès au bimekizumab pour le traitement de l'hidradénite suppurée puisse être limité aux patients qui n'ont qu'une assurance privée, affirme le Dr Mark Kirchhof, M.D., Ph. D., FRCPC, professeur adjoint, Université d'Ottawa, directeur, Division de dermatologie, Université d'Ottawa et Hôpital d'Ottawa. Chaque patient atteint de cette maladie devrait pouvoir avoir accès à ce médicament efficace. »

« L'Alliance canadienne des patients en dermatologie s'engage à défendre les besoins des personnes vivant avec l'hidradénite suppurée et à s'assurer que leur voix soit entendue dans les décisions qui influencent leur accès aux soins, indique Dana Gies, directrice générale, Alliance canadienne des patients en dermatologie (ACPD). Pour les personnes qui vivent avec l'HS au Canada, les recommandations récentes limitent les options thérapeutiques qui étaient déjà inférieures à celles offertes dans beaucoup d'autres pays. Il est essentiel d'offrir des choix aux patients et à leurs professionnels de la santé afin que les soins puissent être adaptés aux besoins de chaque patient. En l'absence d'options adéquates, les patients doivent composer avec une douleur et des souffrances qui ne devrait pas être la réalité des personnes atteintes de cette maladie grave qui nuit à la qualité de vie. »

Les parties prenantes admissibles qui souhaitent soumettre des commentaires sur la recommandation provisoire du remboursement de PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) peuvent le faire jusqu'au 30 janvier 2026 par l'intermédiaire du site Web de l'Agence des médicaments du Canada, à l'adresse https://www.cda-amc.ca/bimekizumab-2.

UCB Canada conserve son engagement inébranlable envers la communauté de l'HS et continuera de collaborer avec des patients, des professionnels de la santé et des partenaires du système afin de sensibiliser la population à l'HS, de faire progresser la compréhension de cette maladie et d'explorer les voies qui permettent un accès rapide et durable à des traitements novateurs comme PrBIMZELX® (injection de bimekizumab).

À propos de l'hidradénite suppurée :

L'hidradénite suppurée est une maladie inflammatoire de la peau chronique, récurrente, douloureuse et incapacitante1,3,4. On estime qu'elle touche environ 1 % de la population, et de manière disproportionnée les femmes et les personnes de couleur1,5. Caractérisée par des fistules purulentes, des nodules et des abcès récurrents dans des régions sensibles comme les aisselles, l'aine et les fesses, l'hidradénite suppurée peut diminuer considérablement la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes4. Le diagnostic tardif, la stigmatisation et le faible nombre d'options thérapeutiques sont tous des défis qui s'accumulent pour les personnes vivant avec l'HS1.

À propos de PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) :

L'hidradénite suppurée est la cinquième indication pour PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) au Canada. PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) est indiqué pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou sévère (depuis le 14 février 2022) chez les adultes qui sont candidats au traitement à action générale ou à la photothérapie, pour le traitement du rhumatisme psoriasique évolutif (depuis le 23 février 2024) et le traitement de la spondylarthrite ankylosante évolutive (depuis le 11 mars 2024) chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante aux traitements conventionnels ou qui ne les ont pas tolérés, et pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique (depuis le 11 mars 2024) chez les adultes présentant des signes objectifs d'inflammation tels qu'un taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou des signes visibles à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante aux traitements conventionnels ou qui ne les ont pas tolérés6, et pour le traitement de l'hidradénite suppurée modérée à sévère chez les adultes ayant une réponse inadéquate aux traitements systémiques conventionnels (depuis le 12 décembre 2025).

PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) est un anticorps monoclonal appartenant à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de l'interleukine (IL). Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui reconnaissent certaines autres protéines particulières présentes dans le corps humain et auxquelles ils se lient. Ce médicament exerce ses effets en réduisant l'activité de deux cytokines, l'IL-17A et l'IL-17F, dont le taux est anormalement élevé chez les personnes qui sont atteintes de maladies telles que le psoriasis en plaques, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, la spondylarthrite axiale non radiographique et l'hidradénite suppurée6,7,8,9. PrBIMZELX® (injection de bimekizumab) est déjà remboursé par la plupart des régimes d'assurance publiques au Canada pour le psoriasis en plaques, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante modérées ou sévères. Veuillez consulter la monographie du produit au https://www.ucbcanada.com/fr/bimzelx pour obtenir des renseignements importants sur :

Les mises en garde et précautions pertinentes concernant les maladies inflammatoires de l'intestin, les réactions d'hypersensibilité graves, la vaccination, les infections, y compris la tuberculose, ainsi que les femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui sont en mesure de procréer;

Les conditions d'utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les directives posologiques.

Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en appelant au 1-866-709-8444.

À propos d'UCB Canada Inc. :

UCB Canada Inc. est la filiale canadienne d'UCB, un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique qui se consacre à l'amélioration de la vie de personnes vivant avec de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. UCB Canada, dont le siège social se trouve à Oakville (Ontario), emploie plus de 100 personnes à l'échelle du pays. UCB Canada Inc. collabore avec des professionnels de la santé, des établissements de recherche et des organismes de patients afin de faciliter l'accès à des traitements innovants et d'améliorer l'issue des patients. En 2026, la société célébrera son 20e anniversaire et deux décennies d'engagement auprès des patients, des professionnels de la santé et des collectivités du Canada. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le https://www.ucbcanada.com/fr/bimzelx.

À propos d'UCB :

UCB est une société biopharmaceutique internationale se consacrant à la découverte et à la mise au point de solutions et de médicaments novateurs contre de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Elle compte plus de 9 000 employés répartis dans près de 40 pays9 et s'engage à changer la vie des patients, partout dans le monde. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.ucb.com (en anglais).

