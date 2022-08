WOODBRIDGE, ON, le 30 août 2022 /CNW/ - Fastfrate Group, un chef de file canadien dans la prestation de services de transport et de logistique, a l'honneur d'annoncer qu'il fera un don de 500 000 $ sur cinq ans à la fondation Audrey's Place. En retour, la fondation Audrey's Place investira ce don au Centre régional de santé Southlake pour soutenir sa nouvelle campagne de 20 millions de dollars qui vise à lutter contre le cancer et intitulée HERE is Where Cancer Meets its Match, afin de créer les soins contre le cancer que nos communautés méritent. Il s'agit du deuxième don de 500 000 $ que Fastfrate Group fait à la fondation Audrey's Place; le premier a été effectué en octobre 2021 et a été versé au Réseau universitaire de santé (RUS).

De gauche à droite : Manny Calandrino, chef de la direction, Fastfrate Group; Ron Tepper, président, Fastfrate Group; Leonard Wyss, directeur financier, Fastfrate Group; Dr Peter Anglin, oncologue et médecin responsable du programme de cancérologie, Centre régional de cancérologie Stronach; James Loudon, gestionnaire, Radiothérapie, Centre régional de cancérologie Stronach (Groupe CNW/Fastfrate Group)

« Le cancer touche vraiment tout le monde », a déclaré Manny Calandrino, chef de la direction du Fastfrate Group. « Il dévaste les personnes et les familles. Il met le système de santé à rude épreuve. Il a une incidence sur les communautés où nous vivons, travaillons et jouons. Donner en retour est un mantra essentiel chez Fastfrate; nous souhaitons soutenir Audrey's Place et tout le travail philanthropique qu'elle accomplit, et nous sommes honorés de jouer notre rôle. »

Lorsqu'il sera versé au Centre régional de cancérologie Stronach de Southlake, le don continuera à offrir aux patients les soins excellents et les meilleures chances de survivre à leur cancer. Les fonds aideront à accroître leur capacité du centre à fournir des soins exceptionnels et à mettre à niveau leur technologie de pointe, notamment en apportant le premier appareil de tomographie par émission de positons (TEP) dans la région, en élargissant les programmes de radiothérapie et de thérapie systémique, en étendant les soins ambulatoires aux patients atteints de leucémie aiguë, et en remplaçant une imagerie par résonance magnétique (IRM) de fin de vie.

« J'ai récemment pu accueillir Fastfrate Group au Centre régional de cancérologie Stronach pour une visite , a affirmé Dr Peter Anglin, oncologue et médecin responsable du Programme régional de cancérologie de Southlake. Ce fut un plaisir de pouvoir leur montrer directement la différence que leur généreux don fera et de les remercier en personne d'avoir donné l'exemple avec ce don d'entreprise. Ensemble, grâce à ce type d'investissement de la part de nos partenaires communautaires, nous pouvons avoir une incidence significative sur les soins prêtés aux patients, tout près de chez eux. »

« Le cancer est une lutte, a souligné Audrey Tepper, fondatrice de la fondation Audrey's Place. Le personnel de première ligne lutte contre le cancer grâce à la science, l'innovation et la compassion, tandis que les personnes touchées par cette maladie le font avec courage et détermination. Nous voulons aider et appuyer le travail qui change la vie que Southlake souhaite offrir afin de fournir les meilleurs soins aux patients des communautés qu'elle dessert, et pour que ceux qui luttent contre le cancer n'aient pas à assumer le fardeau supplémentaire de se rendre au centre-ville pour subir un traitement. »

À propos du groupe Fastfrate

Établi à Woodbridge, en Ontario, Fastfrate Group propose des services de transport de premier plan depuis plus de 50 ans. D'un transporteur routier de lots brisés assurant également des services de transport intermodal, Fastfrate est devenu un groupe diversifié composé de plusieurs entreprises actives partout au Canada. Cette évolution permet désormais aux clients de bénéficier d'une gamme complète de services de transport reposant sur l'actif, notamment le transport routier, le transport transfrontalier et intermodal de lots complets et de lots brisés, le factage, le transbordement, l'entreposage, la distribution, ainsi que les services logistiques et de livraison du dernier kilomètre. Veuillez visiter fastfrate.com pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos d'Audrey's Place

La fondation Audrey's Place est un organisme de bienfaisance fondé en 2010 par la famille Tepper de Toronto. Audrey's Place a pour mission d'aider à financer les études postsecondaires et supérieures des personnes qui se lancent dans le domaine des soins infirmiers. Elle vise également à appuyer le Réseau universitaire de santé de Toronto et la Fondation Southlake.

À propos du Centre régional de santé Southlake

Southlake bâtit des communautés saines grâce à des soins exceptionnels, à des partenariats novateurs et à des personnes extraordinaires. Nous offrons un large éventail de services de soins de santé aux communautés du nord de la région de York et du sud du comté de Simcoe. Nos programmes régionaux avancés comprennent les soins en cancérologie et en cardiologie et desservent une population plus vaste dans le nord de la région du Grand Toronto et jusqu'au comté de Simcoe-Muskoka.

Notre équipe composée de 3 500 employés, de 580 médecins, de 780 bénévoles, de 950 étudiants et de 90 conseillers aux patients et aux familles est déterminée à créer un environnement où les meilleures expériences se produisent. En reconnaissance de notre engagement à l'égard de la qualité et de la sécurité des patients, Agrément Canada nous a décerné la plus haute distinction de qualité exemplaire.

Avec un budget de fonctionnement annuel de plus de 450 millions de dollars, nous nous occupons d'une population vieillissante et en croissance rapide, et nous avons élaboré un plan emballant pour de nouvelles installations qui serviront nos communautés à l'avenir. Membres de l'Équipe Santé Ontario de la communauté de Southlake, nous travaillons avec nos partenaires pour offrir des soins intégrés dans le nord de la région de York et le sud du comté de Simcoe.

À propos du Centre régional de santé de la fondation Southlake

Depuis la création de la fondation Southlake en 1980, plus de 213 millions de dollars ont été recueillis pour soutenir le Centre régional de santé Southlake. En collaboration avec des membres de la communauté, des centaines de bénévoles, la famille Southlake et nos incroyables donateurs, la fondation Southlake continuera d'appuyer l'équipement médical qui sauve des vies, la modernisation et l'expansion des infrastructures, les programmes destinés aux patients et la formation du personnel, tout cela dans le but de fournir des soins de pointe autant aux patients qu'à leur famille, tout près de chez eux. Southlake est appuyée par les communautés que nous desservons. Pour faire un don, veuillez visiter www.southlake.ca/donate

SOURCE Fastfrate Group

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Anh Thai, directrice du marketing, [email protected]