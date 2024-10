OAKVILLE, ON, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Precision Parcel and Package Deliveries, la division de logistique du dernier kilomètre de Fastfrate Group, a officiellement changé son image de marque avec une nouvelle apparence. Cette mise à jour est bien plus qu'un changement de logo ou de couleurs - elle symbolise l'identité actuelle et l'orientation future de l'entreprise.

Precision Parcel and Package Deliveries, qui était auparavant exploitée sous la marque ASL Distribution, est maintenant devenue une marque distincte sous la bannière Fastfrate Group. Cette décision fait suite à l'acquisition de ASL Distribution par Fastfrate Group et reflète la prédominance croissante de Precision Parcel and Package Deliveries en tant que chef de file de la logistique du dernier kilomètre. La nouvelle image de marque garantit que Precision Parcel and Package Deliveries continuera de servir les clients avec le même niveau élevé de service et d'expertise, maintenant avec la force et les ressources supplémentaires de Fastfrate Group.

Dans une industrie qui continue d'évoluer, rester à l'avant-garde exige de l'adaptabilité et de l'innovation. Ce changement de marque est une étape importante dans le parcours de Precision Parcel and Package Deliveries visant à répondre aux demandes croissantes de l'industrie de la logistique. Il reflète l'élan et l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions du dernier kilomètre de premier plan en adoptant de nouvelles technologies, la croissance du commerce électronique et le développement durable pour offrir une valeur continue au marché.

La conception moderne et plus précise s'inscrit dans la mission de Precision Parcel and Package Deliveries d'offrir des solutions novatrices, fiables et durables. Le logo réinventé, présentant une version audacieuse de la flèche emblématique, symbolise la précision et l'engagement à aller de l'avant avec agilité et concentration. Les clients verront bientôt la nouvelle identité déployée sur le site Web, dans le parc et dans les plateformes numériques de l'entreprise.

Bien que l'apparence de l'entreprise ait changé, ses valeurs fondamentales demeurent les mêmes. Precision Parcel and Package Deliveries continue d'accorder la priorité à l'expérience de livraison comme facteur déterminant de l'expérience client. L'entreprise maintiendra son engagement envers un service à la clientèle exceptionnel, en tirant parti de la technologie la plus récente pour assurer des livraisons interentreprises et entreprise-consommateur harmonieuses et en temps opportun pour les petits colis et les colis volumineux partout au Canada.

« Le changement de l'image de marque ne consiste pas seulement à créer un nouveau logo ou une nouvelle apparence, mais aussi à déterminer qui nous sommes aujourd'hui et où nous allons. « Precision Parcel and Package Deliveries s'appuie sur un héritage d'excellence en matière de logistique du dernier kilomètre tout en progressant avec des solutions novatrices et avant-gardistes pour les clients », a déclaré Manny Calandrino, chef de la direction de Fastfrate Group.

« Notre nouvelle identité représente un engagement à évoluer avec l'industrie, tout en restant fidèle à ce qui définit Precision Parcel and Package Deliveries : la précision, l'attention et un service à la clientèle exceptionnel », a ajouté Cole Dolny, président et chef de la direction de ASL Distribution Services et de Precision Parcel and Package Deliveries.

Les clients peuvent s'attendre à ce que Precision Deliveries continue de renforcer ses partenariats, d'améliorer ses services et d'explorer de nouvelles possibilités de croissance dans ce nouveau chapitre emballant.

À propos de Precision Parcel and Package Deliveries

Precision Parcel and Package Deliveries, une division de Fastfrate Group, se spécialise dans les solutions de livraison du dernier kilomètre pour les grandes marques partout au Canada. Faisant partie de Fastfrate Group, Precision Parcel and Package Deliveries utilise un réseau national pour fournir des services de logistique du dernier kilomètre efficaces et fiables. Pour en savoir plus, visitez le www.precisiondeliveries.com.

À propos de Fastfrate Group

Fastfrate Group est un chef de file en transport et en logistique, offrant une vaste gamme de services partout au Canada. Comptant de plus de 50 ans d'expérience, Fastfrate Group comprend plusieurs entreprises, dont Fastfrate, Canada Drayage Inc. (CDI), Fastfrate Logistics, ASL Distribution Services et Challenger. Le groupe fournit des solutions intermodales de transport en chargement partiel/chargement complet, de transport routier, de factage, d'entreposage, de distribution, de logistique et de livraison du dernier kilomètre. Pour en savoir plus, visitez le www.fastfrate.com.

