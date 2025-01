WOODBRIDGE, ON, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Le Groupe Fastfrate, un chef de file canadien du transport et de la logistique, est fier d'annoncer qu'en collaboration avec sa société mère, Tepper Holdings Inc., ils feront un don de 500 000 $ chacun à la Fondation Audrey's Place, pour une contribution totale de 1 million de dollars. Il s'agit du troisième don de 500 000 $ fait par fastfrate Group à la Fondation Audrey's Place, après des contributions en octobre 2021 et octobre 2022. Les dons précédents ont soutenu le Réseau universitaire de santé (RUS) et le Centre régional de cancérologie Stronach de Southlake, respectivement.

Le don de cette année sera destiné à des bourses d'études en sciences infirmières, soutenant ainsi les étudiants de la Faculté des sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg de l'Université de Toronto. Ces bourses financent des étudiants de premier cycle, de maîtrise et de doctorat alors qu'ils poursuivent leurs études en sciences infirmières, en veillant à ce que les étudiants méritants reçoivent une aide financière en fonction des besoins et du mérite académique. 11 étudiants de divers programmes de sciences infirmières ont reçu des bourses d'études, et ces prix ont été renouvelés cette année, car les récipiendaires ont maintenu de bons résultats scolaires.

« Nous sommes honorés de continuer à soutenir la Fondation Audrey's Place et ces bourses d'études en soins infirmiers. Investir dans l'avenir des soins de santé en aidant les étudiants en soins infirmiers à poursuivre leurs études est une responsabilité que nous prenons au sérieux. Ces étudiants représentent la prochaine génération d'aidants naturels, et nous sommes fiers de contribuer à leur réussite. A déclaré Manny Calandrino, PDG de Fastfrate Group.

Audrey Tepper, fondatrice de la Fondation Audrey's Place, a ajouté : « À la Fondation Audrey's Place, nous croyons en l'autonomisation des personnes qui auront un impact significatif dans nos communautés. Ces bourses d'études en soins infirmiers incarnent notre engagement à soutenir les soins de santé par l'éducation. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Fastfrate Group et Tepper Holdings pour leur générosité continue, qui aidera les étudiants en soins infirmiers à réaliser leurs rêves et à renforcer notre système de santé.

À propos du groupe Fastfrate

Depuis ce qui a commencé comme un transporteur intermodal LTL, Fastfrate est devenu un groupe diversifié de 5 entreprises opérant à partir de 40 terminaux et hubs de dernier kilomètre à travers le Canada et aux États-Unis. Chaque entreprise au sein de Fastfrate Group a son histoire, son héritage et son expertise. Maintenant, sous l'égide de notre réseau collectif, ces histoires convergent pour former une banque diversifiée de solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Cette évolution nous permet d'offrir à nos clients une gamme complète de services de transport basés sur les actifs, y compris le LTL et le TL intermodaux, les services logistiques de 3e partie, les LTL et les LT transfrontaliers, le drayage et le transbordement, l'entreposage, la distribution et le dernier kilomètre B2B et B2C. S'il vous plaît visitez fastfrate.com pour plus d'informations.

À propos d'Audrey's Place

Audrey's Place Foundation est un organisme de bienfaisance fondé en 2010 par la famille Tepper de Toronto. La mission d'Audrey's Place est d'aider à financer les études postsecondaires et supérieures pour les personnes qui entrent dans le domaine des soins infirmiers. Ils se concentrent également sur le soutien du Réseau universitaire de santé de Toronto et de la Southlake Foundation.

