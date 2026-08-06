Fastfrate Group acquiert Jardine Transport Group

TORONTO, le 6 août 2026 /CNW/ -- Fastfrate Group a acquis 100 % de Jardine Transport Group auprès de SeaFort Capital Inc. et de certains membres de l'équipe de direction de Jardine Transport Group. Jardine Transport Group comprend Jardine Transport, R.E.M. Transport, Gil Trucking, Quality Transportation et K&T Transport. Cette entente renforce davantage la position de Fastfrate Group en tant que l'un des principaux fournisseurs de services de transport et de chaîne d'approvisionnement au Canada.

L'acquisition marque une autre étape transformation dans la stratégie de croissance ambitieuse de Fastfrate Group, qui renforce considérablement ses capacités de chargement complet, de transport de lots brisés, de logistique, d'entreposage et de distribution tout en élargissant sa présence sur les principaux marchés canadiens. En réunissant l'expertise régionale de confiance de Jardine Transport Group et le vaste réseau de transport et de chaîne d'approvisionnement nord-américain de Fastfrate Group, l'organisation combinée offrira une valeur encore plus grande aux clients grâce à une capacité accrue et à une portée géographique plus vaste, des offres de services élargies et des solutions entièrement intégrées de bout en bout pour la chaîne d'approvisionnement.

Jardine Transport Group, dont le siège social est situé dans les Maritimes, s'est bâti une réputation respectée en matière de transport fiable, de service à la clientèle exceptionnel et d'excellence opérationnelle. Exploitant une flotte de plus de 200 unités d'alimentation, l'entreprise offre une gamme complète de services de transport, y compris des solutions de camions à remorques à plateau et à remorque fermée, soutenant les mouvements de marchandises nationaux et transfrontaliers dans un éventail diversifié d'industries.

« Jardine Transport Group s'est bâti une réputation exceptionnelle sur le plan du service à la clientèle, de la fiabilité et de l'excellence opérationnelle », a déclaré Ron Tepper, président exécutif de Fastfrate Group. « Cette acquisition permet également à Fastfrate Group de tirer parti des possibilités importantes qui se présentent partout au Canada, alors que les gouvernements s'efforcent de réduire les barrières commerciales entre les provinces et d'investir dans l'infrastructure nécessaire pour libérer le plein potentiel économique du pays. Nous croyons que ces initiatives créeront des liens dans une économie canadienne plus concurrentielle. Fastfrate Group sera bien placé pour aider les entreprises à transporter les marchandises plus efficacement d'un océan à l'autre tout en soutenant la prochaine génération de croissance économique. »

« Se joindre à Fastfrate Group marque un nouveau chapitre passionnant pour Jardine Transport Group, notre personnel et notre clientèle », a déclaré Dion Cull, président de Jardine Transport Group. « Tout au long de nos 50 ans d'histoire, nous avons bâti notre entreprise sur de solides relations avec la clientèle, un service fiable et le dévouement de notre personnel. Ces valeurs sont partagées par Fastfrate Group, ce qui en fait une alliance tout à fait naturelle. »

Jardine Transport Group continuera d'exercer ses activités sous ses marques établies au sein de Fastfrate Group, en conservant son équipe de direction expérimentée tout en tirant parti de l'échelle, des ressources et des services complémentaires disponibles dans la famille d'entreprises Fastfrate. Manny Calandrino, chef de la direction de Fastfrate Group, souligne que « La forte présence régionale de Jardine Transport Group, ses vastes capacités de transport et ses solutions logistiques axées sur le client complètent le portefeuille actuel d'entreprises de Fastfrate Group et améliorent notre capacité à offrir des solutions fluides de transport de bout en bout et de chaîne d'approvisionnement pour les clients du Canada et de l'Amérique du Nord. »

Conseillers

Loopstra Nixon LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Fastfrate Group. EY-Parthenon Corporate Finance Inc. et Ernst & Young LLP ont agi à titre de conseillers financiers et fiscaux auprès de Fastfrate Group.

Left Lane Associates Ltd. a agi à titre de conseiller financier auprès de Jardine Transport Group et Stewart McKelvey a agi à titre de conseiller juridique.

À propos de Fastfrate Group

Fondé en 1966, Fastfrate Group est l'une des plus importantes entreprises privées de solutions de transport de marchandises et de chaîne d'approvisionnement au Canada. L'entreprise est issue au départ d'une demande du Chemin de fer Canadien Pacifique de repositionner les wagons couverts vides pour le transport de lots brisés pour l'Ouest canadien et est depuis devenue une organisation de transport et de logistique entièrement intégrée. Aujourd'hui, Fastfrate Group offre des services de transport intermodal, de transport de lots complets et de transport de lots brisés, de factage, d'entreposage, de distribution, de courtage en douane, d'expédition de fret, de logistique et de solutions pour le commerce électronique partout au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Chine. Sa famille d'entreprises comprend Fastfrate, Challenger Motor Freight, Canada Drayage Inc. (CDI), Fastfrate Integrated Logistics, ASL Distribution, Precision Parcel & Package Deliveries et Omnitrans Inc.

À propos de Jardine Transport Group

Jardine Transport Group est un fournisseur canadien respecté de services de transport et de logistique qui compte des décennies d'expérience dans la prestation de solutions fiables de transport de marchandises et de chaîne d'approvisionnement. L'entreprise offre des services de transport et de logistique de lots complets en camions à remorques à plateau et à remorque fermée à l'échelle régionale, nationale et transfrontalière, soutenus par une solide culture d'orientation client et une réputation d'excellence opérationnelle. Au service de clients dans un large éventail de secteurs, Jardine est reconnu pour établir des partenariats à long terme grâce à un service fiable, à un soutien réactif et à des solutions de transport personnalisées.

À propos de SeaFort Capital

Établie à Halifax (Nouvelle-Écosse), SeaFort Capital est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises canadiennes dans la limite inférieure du marché intermédiaire. SeaFort est un investisseur axé sur la croissance qui cherche à établir des partenariats à long terme pour aider les entreprises canadiennes de premier plan à croître. SeaFort cible les investissements dans les secteurs des services aux entreprises, des services d'équipement, de la distribution à valeur ajoutée, de la fabrication spécialisée et des services de santé.

SOURCE Fastfrate Group

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Anh Thai, Directrice du marketing, Fastfrate Group, [email protected]