TORONTO, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Fastfrate Group, l'un des plus grands fournisseurs privés de transport et de chaîne d'approvisionnement au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une entente définitive pour acquérir Omnitrans Inc., une importante firme canadienne de transport international et de courtage douanier dont le siège social est à Montréal. L'entente inclut la participation à 100% d'Omnitrans Inc., y compris leurs filiales, Metro Customs Brokers Inc. et Omnitrans China Ltee.

Cette acquisition représente une expansion significative de l'offre de services de Fastfrate, étendant ses capacités au-delà de l'Amérique du Nord vers des voies commerciales mondiales clés. Avec les opérations internationales de transit et les bureaux établis d'Omnitrans en Chine, Fastfrate soutiendra désormais les clients transportant des envoie vers et depuis l'Asie, le Canada, les États-Unis et le Mexique complétant son réseau de transport et de logistique nord-américain existant.

Fastfrate opère dans 46 emplacements à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique, offrant des livraisons intermodales, de transport routier, de transport d'eau, d'entreposage, de paquet et de colis pour le dernier kilomètre. Avec un héritage s'étendant sur plus de six décennies sur les marchés B2B et B2C, Fastfrate apporte une expertise approfondie et une capacité éprouvée à aider les clients à gérer des chaînes d'approvisionnement complexes et en évolution. L'ajout d'Omnitrans renforce la capacité de Fastfrate à gérer l'ensemble du trajet des expéditions, de l'origine internationale jusqu'au dédouanement et à la livraison finale sous un réseau connecté intégré.

Omnitrans est reconnue pour sa compétence dans le transport international de marchandises et en tant que courtière en douane agréée au Canada et aux États-Unis, spécialisée en conformité réglementaire et optimisation tarifaire. Sa portée mondiale de transitoire, incluant 230 voies commerciales établies et une présence locale en Chine, améliore l'offre complète de la chaîne d'approvisionnement de Fastfrate et soutient les clients dans des environnements commerciaux internationaux de plus en plus complexes.

« Depuis six décennies, Fastfrate continue d'évoluer parallèlement aux chaînes d'approvisionnement de nos clients », a déclaré Manny Calandrino, PDG du groupe Fastfrate. « À mesure que l'approvisionnement mondial et le commerce transfrontalier deviennent plus complexes, les clients recherchent moins de transferts et une plus grande responsabilité. Omnitrans nous permet d'offrir une véritable solution de bout en bout, de l'origine internationale à la destination finale, y compris le dédouanement. »

Ron Tepper, président exécutif de Fastfrate Group, a ajouté : « Cette acquisition renforce notre position en tant que partenaire de chaîne d'approvisionnement à service complet. Omnitrans apporte une expertise reconnue en expédition internationale et courtage douanier, qui complète l'ampleur, l'infrastructure et la présence nord-américaine de Fastfrate. »

Omnitrans fonctionnera comme une division autonome au sein du groupe Fastfrate, maintenant son équipe de direction et son focus spécialisé, tout en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de transport, intermodal, transport et entreposage de Fastfrate pour offrir des solutions intégrées.

« Rejoindre le groupe Fastfrate élargit considérablement ce que nous pouvons offrir à nos clients », a déclaré Stephen Segal, président d'Omnitrans. « En combinant notre expertise internationale en expédition et douane avec le vaste réseau nord-américain de Fastfrate, nous créons une solution transparente pour les entreprises expédiant des marchandises d'Asie vers l'Amérique du Nord et à travers le continent.

La transaction devrait être conclue au printemps 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

À propos de Fastfrate Group

Fondé en 1966, Fastfrate Group est l'une des plus grandes entreprises privées canadiennes de transport de marchandises et de chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a commencé à partir d'un besoin du Chemin de fer Canadien Pacifique de repositionner des wagons vides avec des marchandises LTL pour l'Ouest canadien, et au fil des ans, elle s'est développée pour offrir des solutions de transport intermodal, de transport routier, d'entreposage, de distribution, de logistique et de commerce électronique. Fastfrate s'est forgé une solide réputation au Canada et, au cours des 60 dernières années, a évolué pour offrir des services transfrontaliers complets entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Son réseau comprend Fastfrate, Canada Drayage Inc. (CDI), Fastfrate Integrated Logistics, ASL Distribution, Challenger Freight Motor et Precision Parcel & Package Deliverys.

À propos d'Omnitrans Inc.

Omnitrans est un fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement de premier plan, desservant les importateurs et exportateurs en Amérique du Nord depuis plus de 50 ans. Omnitrans possède 8 pôles stratégiquement situés au Canada, aux États-Unis et en Chine, et est représentée dans 230 endroits à travers le monde. Omnitrans est une organisation tournée vers l'avenir, qui poursuit le « nouveau et le suivant », crée des solutions individualisées pour répondre aux besoins uniques des clients et utilise la technologie pour favoriser l'excellence. L'expertise d'Omnitrans dessert un large éventail d'industries, notamment la mode et l'habillement, l'électronique et les appareils électroménagers, l'alimentation et les boissons, la chimie et la fabrication.

