TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - Fastfrate Group a officiellement finalisé l'acquisition d'Omnitrans Inc. à la suite de l'approbation du Bureau de la concurrence Canada le 15 avril 2026.

Cette acquisition représente une expansion significative de l'offre de services de Fastfrate, étendant ses capacités au-delà de l'Amérique du Nord vers des voies commerciales mondiales clés. Omnitrans est reconnue pour son expertise en expédition internationale et en tant que courtière en douane agréée au Canada et aux États-Unis, avec des compétences approfondies en conformité réglementaire et en optimisation tarifaire. Avec les opérations internationales de transit et les bureaux établis d'Omnitrans en Chine, Fastfrate soutient désormais les clients transportant du fret entre l'Asie, le Canada, les États-Unis et le Mexique - complétant ainsi son réseau de transport et de logistique nord-américain existant.

Fastfrate opère dans 46 emplacements à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique, offrant des services intermodaux, de transport routier, de transport, d'entreposage et de livraison de colis et de colis pour le dernier kilomètre. Avec un héritage s'étendant sur plus de six décennies sur les marchés B2B et B2C, Fastfrate apporte une expertise approfondie et une capacité éprouvée à aider les clients à gérer des chaînes d'approvisionnement complexes et en évolution. L'ajout d'Omnitrans renforce la capacité de Fastfrate à gérer l'ensemble du trajet de fret - de l'origine internationale au dédouanement jusqu'à la livraison finale - au sein d'un réseau intégré.

Omnitrans fonctionnera comme une division autonome au sein du groupe Fastfrate, maintenant son équipe de direction et son focus spécialisé, tout en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de transport, intermodal, transport et entreposage de Fastfrate pour offrir des solutions entièrement intégrées.

Conseillers

Stifel Nicolaus Canada Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Omnitrans. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP a été conseiller juridique pour Omnitrans Inc.

Scotiabank a agi à titre de conseiller financier principal et EY-Parthenon Corporate Finance Inc. et Ernst & Young LLP a agi comme conseiller financier et conseiller fiscal pour Fastfrate Group. Loopstra Nixon LLP a été conseiller juridique pour le groupe Fastfrate. Le financement engagé pour l'acquisition a été fourni par la Banque de la Nouvelle-Écosse.

À propos de Fastfrate Group

Fondé en 1966, Fastfrate Group est l'une des plus grandes entreprises privées canadiennes de transport de marchandises et de chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a commencé à partir d'un besoin du Chemin de fer Canadien Pacifique de repositionner les wagons vides avec du fret LTL pour l'Ouest canadien, et au fil des ans, elle s'est élargie pour offrir des solutions de transport intermodal, de transport routier, d'entreposage, de distribution, de logistique et de commerce électronique. Fastfrate s'est forgé une solide réputation au Canada et, au cours des 60 dernières années, a évolué pour offrir des services transfrontaliers complets entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Son réseau comprend Fastfrate, Canada Drayage Inc. (CDI), Fastfrate Integrated Logistics, ASL Distribution, Challenger Motor Freight, et Precision Parcel & Package Deliveries.

À propos d'Omnitrans Inc.

Omnitrans est un fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement de premier plan, desservant les importateurs et exportateurs en Amérique du Nord depuis plus de 50 ans. L'entreprise exploite 8 bureaux stratégiquement situés au Canada, aux États-Unis et en Chine, et est représentée dans 230 emplacements à travers le monde. Omnitrans offre des solutions personnalisées dans un large éventail d'industries, notamment la mode et l'habillement, l'électronique et les appareils électroménagers, l'alimentation et les boissons, la chimie et la fabrication.

SOURCE Fastfrate Group

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