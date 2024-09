Familles à faible revenu : Ensemble Montréal réclame une subvention pour l'achat de casque de vélo

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal demande la mise en place d'un programme de subventions pour l'achat de casques de vélo destinés aux enfants des familles montréalaises à faible revenu. Le parti souhaite ainsi garantir la sécurité des jeunes, de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport. Entre 2015 et 2020, le taux d'adhésion au vélo est passé de 78 % à 83 % chez les 3-17 ans.

« Il est important que tous les jeunes aient une chance égale de pouvoir circuler à vélo, en ayant une protection adéquate en cas de chutes ou de collisions. Le coût de l'achat d'un casque, combiné à celui d'un vélo, force parfois les familles à faire des choix déchirants. La subvention réclamée par Ensemble Montréal répond à un réel besoin, en plus de contribuer à réduire les inégalités », souligne Alba Zuniga Ramos, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de transports actifs et jeunesse.

Les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) démontrent d'ailleurs que, bien que le port du casque de vélo soit répandu dans la province, il est deux fois moins élevé chez les personnes ayant un faible revenu par rapport à celles ayant un revenu élevé. Le parti est convaincu que cette mesure répondrait à un réel besoin. Pour preuve, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, qui offre une subvention pour l'achat de vélos et d'accessoires, les fonds pour 2024 sont déjà tous écoulés.

Le port du casque sauve des vies

Ensemble Montréal demande également le déploiement d'une campagne de sensibilisation pérenne sur l'importance du port du casque pour la pratique de toute activité sur roues ; une mesure motivée par les données inquiétantes de l'INSPQ, qui révèlent que les blessures à la tête ont contribué à 60 % des décès liés à un incident de transport chez les cyclistes entre 2010 et 2019 au Québec.

Rappelons que Projet Montréal avait promis des subventions similaires pour faciliter la pratique du vélo. En effet, dans sa plateforme électorale de 2021, le parti de la mairesse Plante s'était engagé à implanter un programme de soutien à l'acquisition de vélos familiaux, électriques ou adaptés aux personnes avec un handicap. Malheureusement, cette promesse n'a pas vu le jour.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements : Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278