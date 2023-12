L'une des plus importantes chaînes de pharmacies indépendantes au Canada permet désormais à ses clients d'acheter des produits en ligne grâce à un partenariat avec la société de technologies financières canadienne

MONTRÉAL, le 13 décembre 2023 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de technologies financières, est aujourd'hui heureuse d'annoncer son partenariat avec Familiprix, un important regroupement de pharmaciens propriétaires dont le siège social se trouve au Québec, au Canada. Ce partenariat vise le lancement d'une application de commerce électronique qui permet aux pharmaciens membres affiliés à Familiprix d'accepter des paiements en ligne pour la première fois.

Grâce à sa gamme complète de services de paiement, qui comprend des solutions d'autorisation, de règlement et de gestion des utilisateurs, Nuvei permet aux pharmaciens de Familiprix d'optimiser leurs opérations de paiement, de maximiser les taux d'acceptation et d'offrir une expérience de paiement fluide et sécurisée à leurs clients de commerce électronique. La plateforme de paiement complète de Nuvei, qui s'appuie sur la technologie Web Store Front, permet aux clients de Familiprix de magasiner en ligne en réglant leurs achats par carte de crédit, ou à l'aide de tout mode de paiement alternatif en usage au Québec.

Le réseau de Familiprix, qui comprend plus de 400 pharmacies affiliées au Québec et au Nouveau-Brunswick, offre aux collectivités une vaste gamme de produits et de services dans le domaine pharmaceutique et dans celui de la santé. Dans le cadre de son engagement envers la satisfaction de la clientèle, le réseau de Familiprix étend sa portée à de nouveaux clients et améliore son expérience de magasinage en offrant, pour la première fois, via un site de commerce en ligne, la livraison à domicile et la collecte en magasin.

En plus de simplifier les paiements pour les clients, Nuvei aide également Familiprix à procéder à l'intégration de nouvelles pharmacies qui se joignent au réseau Familiprix, afin que celles-ci puissent accepter des paiements en ligne de façon efficace. Dans le panneau de contrôle de Familiprix, le compte principal permet de gérer chaque établissement du réseau de succursales indépendantes au moyen d'une seule ouverture de session. Pour leur part, les exploitants de chaque pharmacie ont accès à la solution de tableau de contrôle PayLink de Nuvei.

Charles Nadeau, directeur e-commerce et expérience digitale de Familiprix, a déclaré ceci au sujet de l'annonce : « Le lancement de notre site de commerce en ligne, supporté par la solution de paiement en ligne sécuritaire de Nuvei, est un énorme virage pour Familiprix et ses membres affiliés. Ce projet permettant d'accepter des paiements en ligne pour la première fois représente une évolution importante aux services que nous offrons à notre clientèle. Le déploiement de notre système de paiement en ligne avec l'aide de Nuvei s'est déroulé sans tracas. Nous avons hâte d'élargir ce partenariat à l'avenir et nous sommes persuadés que la possibilité d'accepter des paiements en ligne attirera de nouveaux consommateurs intéressés à acheter en ligne sur www.familiprix.com. »

Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei, a indiqué ce qui suit : « Nous sommes ravis de nous associer à Familiprix pour soutenir son parcours de transformation numérique. Nos solutions et notre expertise permettront à Familiprix d'opérer en douceur sur le marché du commerce numérique, et d'accélérer la croissance de ses revenus par l'acquisition de nouveaux clients et l'optimisation des paiements. En tant qu'entreprise de paiement mondiale ayant de profondes racines au Canada, nous sommes fiers de travailler avec une marque canadienne aussi forte, et sur laquelle tant de citoyens du Québec et du Nouveau-Brunswick comptent. »

À propos de Familiprix

Familiprix, dont le siège social est situé à Québec, est un regroupement de 431 pharmacies avec un chiffre d'affaires au détail dépassant le milliard de dollars. Reconnue pour son dynamisme et son haut niveau de professionnalisme, Familiprix et ses membres affiliés embauchent plus de 7 000 personnes à travers son réseau et assure une présence dans toutes les régions du Québec et une partie du Nouveau-Brunswick. La bannière regroupe quatre types de succursales selon leur superficie : clinique, régulière, extra, et le segment santé, qui est axé sur l'humain et les saines habitudes de vie.

Familiprix fait partie des entreprises les plus admirées au Québec (source : Étude Réputation, Léger, 2023) et occupe le 1er rang de l'expérience en pharmacie dans le secteur (source : Étude Wow, Léger, 2023)

Familiprix est l'un des seuls regroupements de pharmaciens propriétaires indépendants qui possèdent ses propres centres de distribution. Situés au Québec, ces centres répondent aux besoins quotidiens des pharmacies tenues par les membres affiliés.

Familiprix est un regroupement de professionnels de la santé dynamiques et impliqués, actifs au sein de leur communauté, et à l'écoute de leurs clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.familiprix.com.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est l'entreprise canadienne de technologies financières qui propulse les activités des marchands partout dans le monde. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises chefs de file d'accepter les paiements de nouvelle génération et d'offrir toutes les options de paiement. Elle leur donne également accès à des services bancaires, ainsi qu'à des services d'émission de cartes, de gestion du risque et de prévention de la fraude. En reliant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, en proposant des acquisitions locales sur plus de 50 marchés, dans 150 monnaies, et en offrant plus de 669 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit aux clients et aux partenaires la technologie et les informations nécessaires pour réussir à l'échelle locale et mondiale au moyen d'une seule intégration.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com

Coordonnées :

Relations publiques

[email protected]

Relations avec les investisseurs

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei