SAINT-LAURENT, QC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Conformément à la Charte de la Ville de Montréal, qui prévoit que, lors d'une séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue en septembre, le maire de l'arrondissement fait rapport aux citoyens et citoyennes des faits saillants des résultats financiers de l'arrondissement, le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, a procédé au dépôt des Faits saillants du rapport financier de Saint-Laurent en 2024 lors de la séance du conseil tenue le 2 septembre dernier.

La maison Robert-Bélanger située à Saint-Laurent a été certifiée LEED® Argent® en septembre 2024 à la suite de travaux de réhabilitation et de restauration de ce bâtiment patrimonial construit entre 1803 et 1806. La première programmation y a été lancée en 2024. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

En plus d'exposer les détails du budget 2024, incluant les dépenses effectuées dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations, le maire a présenté une revue des réalisations de l'année dans les divers secteurs de l'administration municipale.

Citation

« Notre administration a connu en 2024 une année marquée par d'excellentes réalisations dans toutes nos sphères d'activité, de même que l'adoption de plusieurs modifications réglementaires ou de nouvelles réglementations qui auront des impacts très positifs sur nos grandes réalisations, la qualité de vie de la population, ainsi que la sécurité et la salubrité de la communauté. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Le rapport financier 2024 en bref

Parmi les faits saillants de 2024, M. DeSousa a, notamment, évoqué les réalisations suivantes :

Modifications réglementaires pour protéger les oiseaux et limiter la pollution lumineuse.

Annonce d'un nouveau centre collaboratif et d'innovation en aérospatiale et en mobilité.

Création du lien vert John-Lyman prévu dans la phase 3 du Corridor de biodiversité.

Déploiement de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 61 à 100 logements.

Ouverture du premier Centre de traitement des matières organiques de Montréal à Saint-Laurent .

. Ouverture du comptoir de la Maison de la culture à la Bibliothèque du Boisé.

culture à la Bibliothèque du Boisé. Création de la Zone épique, un programme pour les enfants de 8 à 12 ans au Centre des loisirs et au Centre communautaire Painter.

Lancement du parcours de la zone Vieux-Saint-Laurent, Quartier culturel et d'une première programmation.

Le maire de Saint-Laurent a, de plus, mentionné les 62 460 personnes servies par le Bureau du citoyen, les 994 unités d'habitation approuvées par le Comité consultatif d'urbanisme, dont 727 dans des projets visant une certification LEED Or, les 550 nouveaux arbres plantés, la valeur des permis de construction accordés totalisant 280,5 millions $, les investissements de 3,95 millions $ en réfections de chaussées, de trottoirs et de bordures et en aménagements géométriques par la Ville et l'arrondissement, ainsi que les investissements de 1,5 million $ pour améliorer la sécurité autour des écoles.

Liens connexes

Photo : RapportFinancierSTL2024.jpeg Légende : La maison Robert-Bélanger située à Saint-Laurent a été certifiée LEED®

Argent® en septembre 2024 à la suite de travaux de réhabilitation

et de restauration de ce bâtiment patrimonial construit entre 1803 et

1806. La première programmation y a été lancée en 2024.

SOURCE Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)

Source : Josée Boudreau, chargée de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Ligne médias : 438 368-3318, [email protected]