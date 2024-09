Faits saillants du conseil d'arrondissement du 3 septembre

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du mardi 3 septembre 2024.

Le Conseil a débuté la séance en observant une minute de silence en l'honneur de Monsieur Marcel Parent décédé le 22 août 2024, à l'âge de 92 ans. M. Parent était un passionné du service public et a été une figure marquante de Montréal-Nord. En tant que député de la circonscription de Sauvé à l'Assemblée nationale (1984-1998), président d'arrondissement (2001-2005) et puis maire de Montréal-Nord (2005-2009), sans oublier président du conseil municipal (2001-2009), il a servi la population de Montréal-Nord avec intégrité, compassion et dévouement.

Le Conseil souligne l'importance de la démocratie

La démocratie est essentielle au fonctionnement de notre société, car elle permet l'implication des citoyen.ne.s dans son développement. C'est pourquoi le Conseil a présenté une proclamation d'appui à la Journée internationale de la démocratie qui se tiendra le 15 septembre prochain. Celui-ci a tenu à souligner l'importance de la démocratie, à travers l'éducation et la valorisation des instances qui la portent. Le Conseil a aussi souligné l'importance de la participation citoyenne, en particulier celle des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés.

Notons que Ville de Montréal et l'Arrondissement de Montréal-Nord déploient plusieurs mécanismes démocratiques depuis de nombreuses années (conseil municipal et d'arrondissement, commissions permanentes, budgets participatifs, Office de consultation publique, Élection Montréal, et bien d'autres.

Pour des rues de qualité

Le Conseil a adjugé à Eurovia Québec Construction un contrat pour la reconstruction de rampes d'accès universelles aux intersections, le planage et le revêtement ainsi que le marquage de la chaussée de la rue de Castille, entre l'avenue Hénault et l'avenue Racette, le tout pour une dépense totale de 346 355 $.

Plan d'action collectif des personnes aînées de Montréal-Nord

Au cours de la séance d'hier, les membres du Conseil d'arrondissement ont adopté le Plan d'action collectif des personnes aînées de Montréal-Nord 2025-2029. Ce plan élaboré avec des partenaires du milieu propose :

d'inclure les personnes aînées au cœur des processus décisionnels;

de valoriser leur expérience et leur vision ;

de les intégrer pleinement dans la construction de l'avenir de l'arrondissement.

Notons que, sur une population totale de 93 250 habitants, les personnes ainé.e.s représentent près de 20 % de la population de l'arrondissement, soit près d'une personne sur cinq.

Un soutien majeur à la mission des organismes pour les ainé.e.s

Le Rendez-vous des aîné.e.s porte déjà fruit! Découlant de cette grande rencontre, une contribution financière importante a été accordée à quatre OBNL pour un montant totalisant 97 330 $ pour financer des enjeux de lutte à la pauvreté et d'exclusion sociale vécues par les personnes aînées.

La somme se répartie ainsi:

41 396 $ au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord pour le projet Mobilis-ACTION,

23 096 $ au Carrefour des retraités de Montréal-Nord pour le projet Dépannage d'urgence pour les personnes aînées,

12 178 $ à l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir pour le projet Aînés en santé

et 20 660 $ à Ville en vert pour le projet d'ateliers solidaires pour aîné.es.

Ces sommes visent la période allant du 4 septembre au 31 mars 2025, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2024).

Ces projets permettront de répondre concrètement aux besoins des personnes aînées vulnérables et éloignées des services publics et communautaires, dans une perspective de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale.

Au cours de cette même séance, le Conseil a aussi accordé une contribution financière de 4999 $ à l'Association québécoise de défense des droits des Personnes retraités et préretraitées (AQDR) pour l'organisation de deux activités, soit Les olympiades des aînés et la Kermesse. Un montant de 4 985 $ a également été accordé à l'organisme Artistes en arts visuels du Nord de Montréal (AAVNM) pour l'activité "Le symposium des arts" qui a eu lieu les 25 et 26 août dernier au parc Ottawa.

Dépôt des résultats financiers

Tel que le stipule des dispositions législatives s'appliquant à la Ville de Montréal, l'arrondissement a déposé à la séance d'hier la projection des résultats de l'exercice financier 2024 en date du 30 juin 2024 ainsi que l'état des revenus et des dépenses réelles au 30 juin 2024 comparé avec celui du 30 juin 2023.

L'Arrondissement estime que l'équilibre budgétaire sera atteint si aucun événement majeur ne vient affecter le déroulement des opérations à venir. Il réitère son engagement à optimiser les ressources matérielles, financières et humaines afin d'assurer la bonne tenue des services auxquels la population est en droit de s'attendre.

Le budget original est de 46 868 500 $ pour l'exercice 2024 et le budget modifié au 30 juin 2024, s'élève à 48 322 110 $, soit une augmentation de 1 453 610 $ par rapport au budget original.

Pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2024, l'Arrondissement présente des revenus de 906 435 $, lesquels devront être ajustés à la baisse de 208 088 $ pour les revenus de permis qui seront redistribués au surplus de gestion. Les revenus ajustés correspondent à 698 347 $, soit 80,4 % de la prévision à cette date.

