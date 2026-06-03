Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - VSP poursuit ses actions pour sécuriser les déplacements dans ses quartiers

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les membres du conseil ont réaffirmé leur engagement envers des milieux de vie plus sécuritaires et apaisés. Ils ont octroyé un contrat pour des travaux d'entretien du réseau routier, le remplacement d'entrées d'eau en plomb et la réalisation d'aménagements visant à améliorer la sécurité des déplacements dans plusieurs rues de Parc-Extension, en cohérence avec le plan d'apaisement local. D'autres contrats seront octroyés au cours de l'été afin de soutenir la mise en œuvre de mesures d'apaisement à travers l'arrondissement.

« Les consultations des dernières années ont permis de mieux comprendre les enjeux vécus dans nos rues, et les investissements traduisent ces préoccupations citoyennes en priorités d'action. En coordonnant les interventions, les contrats octroyés assurent un déploiement cohérent des projets sur le territoire. Nous améliorons ainsi la qualité de vie dans les quartiers, en portant une attention particulière à la fluidité et à la sécurité des déplacements », a déclaré Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Trois plans d'apaisement déployés

En 2022 et 2023, l'Arrondissement a mené une vaste démarche participative auprès de ses citoyennes et citoyens afin de recueillir leurs idées et préoccupations en matière de mobilité et de sécurité routière. À l'issue de ces consultations, trois plans d'apaisement ont été élaborés afin de guider la mise en place de mesures visant à améliorer la sécurité piétonne et cycliste, réduire la circulation de transit dans les rues résidentielles, limiter la vitesse des véhicules et favoriser la tranquillité et la qualité de vie des quartiers.

Dans le secteur Ouest, correspondant à la partie ouest de Parc-Extension, l'ensemble des mesures prévues au plan d'apaisement ont été réalisées, et des interventions additionnelles ont été mises en œuvre pour bonifier le plan initial. Ces réalisations comprennent l'aménagement de dos d'âne et de saillies de trottoir, la réduction des limites de vitesse, des modifications de sens de rue, l'installation de balises et d'afficheurs de vitesse, ainsi que des ajustements aux feux de circulation.

Le déploiement des mesures se poursuit dans les autres secteurs. Après le réaménagement de l'avenue Joseph-Guibord en 2025, le chantier de la rue de Louvain a été amorcé ce printemps dans Saint-Michel. Ce projet phare du secteur Est, qui comprend les districts de Saint-Michel et François-Perrault, vise à sécuriser les déplacements de milliers d'enfants et de jeunes qui y circulent quotidiennement pour se rendre dans l'une des quatre écoles du quartier.

Des mesures supplémentaires prévues cet été

Afin de poursuivre le déploiement des mesures d'apaisement de la circulation cette année, un contrat a été octroyé à Cojalac inc. pour un montant de 3 258 318,49 $. D'autres contrats seront attribués dans les prochaines semaines.

Cet été, l'Arrondissement prévoit aménager 27 saillies de trottoir et 37 dos d'âne. L'élargissement des trottoirs aux intersections améliorera la visibilité entre automobilistes, cyclistes et piétonnes et piétons, contribuant ainsi à des traversées plus sécuritaires. Les dos d'âne, pour leur part, visent à réduire la vitesse des véhicules et à limiter la circulation de transit dans les secteurs résidentiels.

Par ailleurs, plusieurs des nouvelles saillies seront drainantes. Elles intégreront des fosses d'arbres et des plantations qui permettront d'embellir le milieu, de lutter contre les îlots de chaleur, de favoriser la captation des eaux de pluie et de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces aménagements participent à la création d'un cadre de vie plus convivial tout en encourageant les déplacements actifs sécuritaires.

Entamée en 2025, la sécurisation des abords de l'école Léonard-de-Vinci dans le secteur Centre, qui réunit l'est de Parc-Extension et Villeray, sera complétée par l'ajout d'une intersection surélevée supplémentaire. Les élèves pourront ainsi se déplacer plus facilement et plus sûrement dans le quartier.

Afin d'assurer la sécurité de tous les usagères et usagers de la route et de maintenir un réseau routier confortable, des travaux de réhabilitation de la chaussée seront réalisés sur neuf tronçons de rue de VSP cet été. Des portions de trottoirs endommagés seront reconstruites afin de faciliter les déplacements des piétonnes et piétons. Dans ces zones, les entrées d'eau en plomb seront remplacées, contribuant à la qualité de l'eau potable et au bien-être de la population.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

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