Extension en ligne(s) : une exposition immersive à la maison de la culture de Parc‑Extension

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - La maison de la culture de Parc‑Extension présente Extension en ligne(s), une exposition des artistes Ianick Raymond, Pierre‑Marc Asselin, Simon Landry‑Désy, Daryl Hubert et Alice Moreault, du 25 juin au 16 août 2026. Alliant arts visuels, littérature et création sonore, cette expérience immersive invite le public à explorer un Parc‑Extension réinventé, où le territoire devient fiction et se découvre à travers un parcours artistique sensible et futuriste.

Affiche de l'exposition Extension en ligne(s) à maison de la culture de Parc-Extension.

« Avec cette nouvelle exposition, l'Arrondissement réaffirme son engagement à soutenir la création artistique audacieuse et à faire rayonner la culture au cœur de ses quartiers. Cette exposition immersive offre une occasion unique de redécouvrir Parc‑Extension sous un angle novateur, en tissant des liens entre art, territoire et imaginaire collectif », souligne Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Inspirée du roman graphique Extension, paru en 2025, l'exposition plonge les visiteuses et les visiteurs dans une relecture post-humaine du quartier. À travers des dessins et des peintures empreints de mémoire et d'émotion, ainsi qu'un récit imaginé par l'auteur Pierre‑Marc Asselin, l'œuvre propose une réflexion poétique sur la transformation des lieux, la perte et la possibilité d'une reconnexion au vivant. Portée par la démarche de Ianick Raymond, qui a vécu près de dix ans à Parc‑Extension, cette proposition artistique fait dialoguer attachement intime et imaginaire futuriste. Un dispositif audio immersif accompagne également les œuvres dans la salle pour donner une voix aux personnages du roman graphique.

L'exposition se prolonge à l'extérieur grâce à un parcours audio accessible par code QR, permettant au public de découvrir des lieux emblématiques du quartier en écoutant des extraits du récit, interprétés par le comédien Simon Landry‑Désy et la comédienne Alice Moreault.

L'exposition est réalisée en partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, le groupe d'édition La Mèche et le Centre SAGAMIE.

L'exposition se tiendra jusqu'au 16 août à la maison de la culture de Parc-Extension.

Vernissage : jeudi 25 juin à 17h30

Visite accompagnée de l'artiste Ianick Raymond : samedi 8 août, de 13h30 à 14h30 (gratuit, sur réservation)

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]