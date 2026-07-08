Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - Trois initiatives pour renforcer la vitalité et le mieux-être dans l'arrondissement

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les membres du conseil ont entériné plusieurs initiatives structurantes visant à améliorer la qualité de vie et à soutenir le dynamisme local. Ils ont notamment approuvé une promesse bilatérale par laquelle la Ville de Montréal s'engage à céder par emphytéose, pour une durée de 100 ans, une partie de terrain situé au parc Howard à la Table de quartier de Parc-Extension afin de permettre la réalisation d'un futur centre communautaire. Le conseil a également octroyé une contribution financière de 50 000 $ pour l'année 2026 à l'Association des commerçants Legendre Saint-Michel afin de renforcer le rayonnement et la vitalité de cette artère commerciale. Enfin, il a autorisé la mise en place d'un projet-pilote de marché solidaire au parc Nicolas-Tillemont, contribuant ainsi à améliorer l'accès à une alimentation saine, locale et abordable pour la population.

« L'octroi d'une emphytéose sur ce terrain représente une étape importante pour soutenir le développement d'initiatives répondant aux besoins de la communauté de Parc-Extension. Nous souhaitons vraiment y favoriser l'émergence d'un lieu qui offrira des services de proximité et des espaces accessibles bénéfiques au dynamisme et à la qualité de vie du quartier », a déclaré Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Cession d'un terrain de basketball au parc Howard pour un futur projet communautaire

La Ville de Montréal procédera à la cession, sous forme d'emphytéose d'une durée de 100 ans, d'un terrain actuellement occupé par un terrain de basketball au parc Howard à la Table de quartier de Parc-Extension. Cette démarche vise à permettre la réalisation d'un futur centre communautaire qui répondra aux besoins grandissants du secteur en matière d'espaces collectifs. Le projet prévoit la construction d'un bâtiment de trois étages comprenant des locaux pour les organismes, des salles polyvalentes et un gymnase intérieur accessible à la population. Bien que le terrain de basketball actuel soit remplacé, une nouvelle installation sportive intérieure permettra d'assurer une offre d'activités à l'année pour les résidentes et résidents.

Un soutien financier pour dynamiser le boulevard Saint-Michel

L'Arrondissement accordera une contribution financière de 50 000 $ à l'Association des commerçants Legendre Saint-Michel (Quartier St-Michel) afin de soutenir un projet de communication et de rayonnement du boulevard Saint-Michel. Cette initiative permettra notamment d'accroître la visibilité de l'artère commerciale par le développement d'outils numériques, la création de contenu promotionnel et l'organisation d'activités comme l'événement Saint-Michel en fête. Elle contribuera également à l'amélioration du cadre de vie grâce à l'entretien du mobilier urbain et à la mobilisation des commerçants locaux, renforçant ainsi la vitalité économique du secteur.

Un marché solidaire au parc Nicolas-Tillemont pour améliorer l'accès à une alimentation saine et abordable

L'Arrondissement autorise la mise en place d'un projet-pilote de marché solidaire au parc Nicolas-Tillemont, de la mi-août à la fin octobre 2026. Porté par la Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray et le Collectif Villeray Sans Faim, ce marché offrira des aliments frais, locaux et abordables grâce à une tarification solidaire, en plus de proposer des activités d'éducation culinaire et d'animation. Accessible du vendredi au dimanche, ce nouveau lieu de proximité vise à améliorer la sécurité alimentaire, particulièrement pour les ménages vulnérables de l'est de Villeray, tout en contribuant à la vitalité du parc et à la qualité de vie du quartier.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

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