Été-O-Parc 2026 : Plus de 150 activités gratuites pour animer l'été dans VSP!

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - À l'approche de la saison estivale, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension propose de nouveau une programmation gratuite et diversifiée dans ses parcs et espaces publics. Activités sportives, culturelles et familiales sont au rendez-vous pour inviter la population à profiter pleinement de l'été, peu importe ses intérêts ou son âge, avec plus de 150 activités gratuites offertes tout au long de la saison.

Visuel de la brochure Été-O-Parc 2026

Tout au long de la belle saison, une multitude d'événements prendront vie dans plus d'une vingtaine de lieux à travers le territoire. Spectacles extérieurs, animations participatives, moments de détente autour du livre et ateliers en tout genre viendront animer les quartiers et offrir des occasions de découvertes à proximité de chez soi.

« Avec l'arrivée de l'été, nos parcs deviennent des espaces vivants où se rencontrent loisirs, culture et communauté. Cette année encore, la programmation est riche d'activités diverses dans l'ensemble des districts. J'encourage la population à en profiter, à aller à la rencontre de ses voisines et voisins et à explorer tout ce que l'arrondissement a à offrir », a souligné Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Parmi les activités proposées cette année, le public pourra notamment prendre part à des séances de yoga, de danse ou de mise en forme en plein air, assister à des projections de films et à des concerts, ou encore s'initier à différentes pratiques artistiques. Des animations de lecture pour les familles, comme les heures du conte et la bibliothèque mobile Roulivre, seront également offertes dans plusieurs parcs. Les amatrices et amateurs de culture pourront découvrir des spectacles de théâtre, de cirque et de musique présentés dans le cadre de la programmation Hors les murs des maisons de la culture, tandis que diverses activités participatives, ateliers de bricolage, initiation au tam-tam, parcours guidés ou activités sur la biodiversité, viendront compléter l'offre.

La programmation complète se trouve sur montreal.ca/vsp.

La brochure Été-O-Parc sera distribuée sous peu dans les installations sportives et culturelles de l'arrondissement ainsi qu'au Bureau Accès Montréal. De plus, des panneaux d'affichage installés dans les parcs permettront de consulter facilement les activités offertes tout au long de la saison.

Une programmation à découvrir à la Place de la Gare-Jean-Talon

Un été animé s'installe à la Place de la Gare-Jean-Talon! Encore cette année, cet espace situé tout près de la station de métro Parc se transforme en un lieu de détente convivial, où une foule d'activités spéciales attend autant les petits que les grands. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, on retrouve les pique-niques animés de la bibliothèque, proposés certains vendredis et samedis, des spectacles pour tous les publics chaque samedi, ainsi que des kiosques de ressources communautaires installés tous les jeudis.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]