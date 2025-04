Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - L'espace public sera animé sur la piétonnisation De Castelnau et le Parcours des pois plumes

MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - Lors de la dernière séance mensuelle, le conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a donné le feu vert à la création du Parcours des pois plumes, un circuit récréatif haut en couleur et accessible universellement destiné aux petits à vélos et à trottinette dans le quartier de Parc-Extension. Il a également adopté en deuxième lecture un projet de règlementation visant les bâtiments situés dans les secteurs de cuvette afin de les protéger contre les risques d'inondation. Finalement, le conseil a désigné la Société de développement commercial (SDC) Quartier Villeray comme responsable de l'édition 2025 de la piétonnisation De Castelnau.

Parcours des pois plumes Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Le printemps est bien commencé: avec le futur Parcours des pois plumes, on encourage les enfants à bouger, courir, rouler en toute sécurité. En parallèle, la piétonnisation sur De Castelnau revient et j'ai hâte que les familles, les résidentes et résidents du quartier puissent pleinement en profiter! Qui dit printemps dit aussi dégel et fortes pluies: il est important pour nous de continuellement nous adapter aux changements climatiques. C'est pourquoi on emboite le pas à d'autres arrondissements montréalais en créant notre propre mouture d'un règlement pour les zones situées dans des secteurs de cuvettes et donc à risque d'inondations. », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Un tout nouvel espace de jeu pour les jeunes de 2 à 12 ans sera aménagé prochainement dans le quartier de Parc-Extension. Un projet pilote de réappropriation de l'espace public verra le jour aux abords de l'école Saint-Pierre-Apôtre : le Parcours des pois plumes, un espace de jeu actif et audacieux destiné aux enfants dans le quartier de Parc-Extension. Bosses, cerceaux et autres modules de type « pumptrack » mettront au défi les habiletés des jeunes du secteur dans un espace public animé, coloré et accueillant. Ces nouveaux aménagements occasionneront la fermeture de la rue Clark entre les rues Bellarmin et Saint-Urbain.

À la suite d'une assemblée publique et d'une consultation écrite auprès de la population en mars, un second projet de règlement a été adopté par le conseil afin de règlementer les usages et interventions effectuées dans les zones situées dans les secteurs de cuvette à risque d'inondation. Les secteurs de cuvettes sont ceux où l'eau est susceptible de s'accumuler lorsque la capacité maximale de rétention d'eau du sol et de la végétation est atteinte lors de forte pluie. Dans un contexte de changements climatiques, la nouvelle règlementation viendrait renforcer la résilience des bâtiments à ces intempéries dans les secteurs plus à risque. Aussi, dans le but de protéger l'ensemble des bâtiments sur le territoire de l'arrondissement contre d'éventuelles inondations, certaines des nouvelles normes s'appliqueront à tous. Finalement, VSP emboîte le pas et poursuit l'effort concerté en suivant l'exemple d'autres arrondissements ayant adopté une règlementation similaire, dont Verdun, Ville-Marie, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Pour la piétonnisation de la rue De Castelnau à l'été 2025, l'Arrondissement passe le flambeau de la gestion du projet à la SDC Quartier Villeray. Ayant été créée il y a maintenant deux ans et demi et ayant su démontrer à plusieurs reprises sa capacité à déployer des événements et aménagements extérieurs, la SDC sera porteuse du projet en 2025. L'Arrondissement continuera d'assurer certaines responsabilités, notamment en ce qui a trait à la circulation et l'entretien du site. Dans ce contexte, l'Arrondissement versera à la SDC une contribution financière de de 83 500 $ pour la réalisation de cet événement, incluant la mise en place d'un aménagement unique et attrayant et le déploiement d'une programmation culturelle estivale.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Source : Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension; Renseignements : Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]