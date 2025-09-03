Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - L'ancien hôpital chinois et le centre communautaire Saint-Michel : deux projets phares pour un quartier solidaire

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les élus ont accordé une subvention et adopté une résolution pour appuyer le développement d'un projet de logement social sur le site de l'ancien hôpital chinois. Le conseil a également autorisé la construction du centre communautaire Saint-Michel, qui accueillera plusieurs organismes locaux et renforcera les services à la population. Enfin, une ordonnance vient donner l'aval à la réalisation d'une fresque au sol grand format sur l'arrière-trottoir du boulevard Saint-Michel, une initiative de l'association des commerçants du boulevard Saint-Michel.

Fresque artistique au sol sur l'arrière-trottoir du boulevard Saint-Michel dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Nous annonçons aujourd'hui des avancées importantes sur des projets très attendus. Le développement d'un projet sur le site de l'ancien hôpital chinois permettra à terme la construction de plusieurs dizaines de logements sociaux ou hors marché, un geste fort dans le contexte actuel de crise aigüe du logement. On autorise aussi deux projets qui joueront un rôle crucial dans la redynamisation du district de Saint-Michel, en stimulant la vitalité commerciale du boulevard Saint-Michel et en autorisant la construction d'une toute nouvelle maison communautaire qui offrira des locaux de qualité pour les organismes du milieu », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Un nouveau souffle pour l'ancien hôpital chinois

Le site de l'ancien hôpital chinois, situé au 7500, rue Saint-Denis, a été acquis par la Ville de Montréal en 2019 pour y développer des logements sociaux, abordables et familiaux. Afin de soutenir cette initiative, le conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a adopté une résolution autorisant la démolition du bâtiment, en vertu de l'article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation (L.Q. 2024, chapitre 2), afin de permettre la construction d'un immeuble résidentiel d'une hauteur maximale de six étages abritant des logements sociaux ou abordables hors marché. La démolition est jugée nécessaire en raison de l'état du bâtiment et des coûts élevés pour le réhabiliter.

Le conseil d'arrondissement a également accordé une contribution financière de 50 000 $ à Maison St-Dominique pour développer un projet de logement social sur le site. Ce soutien permettra à l'organisme de bien structurer la phase de pré-développement du projet, de bâtir des partenariats solides et de mobiliser les ressources nécessaires à son aboutissement dans un contexte de crise du logement.

Saint-Michel se transforme : un projet structurant pour le quartier

Le conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a adopté une résolution autorisant la construction d'un centre communautaire de trois étages, situé au 8615, boulevard Saint-Michel, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) de l'arrondissement. Ce projet, porté par l'organisme Saint-Michel, quartier de l'innovation sociale, vise à offrir un espace moderne et accessible à plusieurs organismes communautaires du quartier. Le bâtiment, qui respectera les principes de verdissement et d'accessibilité universelle, comprendra notamment une salle polyvalente, une cuisine collective, des espaces de rangement pour vélos, un toit vert et une terrasse. De plus, ce futur lieu de rassemblement offrira également d'indispensables services aux familles, aux jeunes et aux aînés du quartier et agira comme un véritable levier en faveur de la revitalisation du boulevard Saint-Michel et ses abords. L'emplacement visé par le projet est un terrain sur lequel est aménagé le jardin communautaire Le Michelois. Le jardin sera déménagé au parc George-Vernot situé à proximité dans le cadre du réaménagement de ce dernier.

Une fresque colorée vient égayer le boulevard Saint-Michel

En vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005), l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a donné le feu vert à l'association des commerçants du boulevard Saint-Michel pour réaliser une fresque au sol sur l'arrière-trottoir du boulevard Saint-Michel, du côté ouest, entre la rue Legendre Est et l'avenue Émile-Journault. Signée par les artistes montréalais Keithy Antoine et Peter Gibson, la fresque s'étend sur environ 693 m2 et reprend les couleurs de l'identité visuelle du secteur commercial. Elle contribuera à rendre le territoire plus attrayant, tout en soutenant la vitalité des commerces et la qualité de vie des résidents et résidentes.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une contribution financière de 57 500 $ accordée à l'association des commerçants lors du conseil d'arrondissement du 8 juillet 2025, pour la réalisation du projet de revitalisation du boulevard Saint-Michel.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Anne-Laure Rique, Chargée de communication, [email protected]