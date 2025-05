Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - Des travaux d'apaisement de la circulation et d'amélioration de la piscine René-Goupil dans l'est de VSP

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Des travaux attendus pour l'apaisement de la circulation du secteur est et pour la piscine René-Goupil ont été annoncés lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Des modifications règlementaires pour protéger les résidences situées dans les secteurs à risque d'inondation ont reçu l'approbation finale alors que de nouvelles normes pour encadrer les établissements d'hébergement touristique ont été présentées en première lecture.

« La crise du logement frappe dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension comme partout à Montréal. Notre arrondissement modifie sa réglementation pour enlever de la pression sur le marché locatif en redonnant aux Montréalaises et Montréalais des logements présentement loués à court terme. Parallèlement, on avance dans la mise en œuvre de notre plan d'apaisement de la circulation avec l'approbation d'un contrat de construction de dos d'ânes et de saillies et on renforce la résilience de notre territoire aux aléas climatiques en modifiant la réglementation des constructions pour réduire les risques liés aux pluies intenses », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Durant l'été 2025, des transformations concrètes prendront forme dans les rues de l'arrondissement pour répondre aux objectifs du Plan d'apaisement de la circulation du secteur est, qui vise les districts de Saint-Michel et de François-Perrault. Des travaux seront donc réalisés au courant des prochains mois sur des rues qui ont été ciblées par les résidentes et les résidents lors de la démarche consultative menée en 2023. De manière intégrée à des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs et de remplacement d'entrées de service en plomb, il est prévu de construire douze saillies de trottoir, dont dix seront drainantes afin d'accroître la résilience du milieu lors de fortes averses. En plus, 37 dos d'âne seront ajoutés sur les rues résidentielles du secteur pour inciter les automobilistes à circuler plus lentement.

Travaux à venir à la piscine René-Goupil

Le conseil d'arrondissement a octroyé un contrat au Groupe DCR pour des travaux de réfection des systèmes électromécaniques et de décarbonation des systèmes à gaz à la piscine René-Goupil, pour un montant total de 2,47 M$. La piscine fermera donc temporairement à partir de l'été, à une date encore indéterminée. La réouverture est prévue en avril 2026. Les citoyennes et citoyens sont invités à profiter des autres piscines intérieures de l'arrondissement et à consulter la programmation aquatique par installation.

Dans une démarche de modernisation et de transition écologique, les travaux permettront de remplacer les équipements électromécaniques désuets de la piscine, notamment le système de déshumidification, le chauffage de l'eau et du bâtiment ainsi que la ventilation. Les nouveaux systèmes diminueront la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre en éliminant l'usage du gaz naturel.

Des modifications règlementaires sur les hébergements touristiques et les secteurs à risque d'inondation

Des modifications réglementaires ont été déposées en première lecture pour encadrer davantage les établissements d'hébergement touristique. D'une part, il est proposé d'exiger dorénavant un certificat d'occupation pour l'opération d'un gîte touristique, d'une maison de chambres ou d'une résidence de tourisme ailleurs que dans une résidence principale. D'autre part, on souhaite modifier le règlement de zonage de l'Arrondissement pour déterminer la période où la location touristique est permise dans une résidence principale, soit du 10 juin au 10 septembre, à l'instar du règlement adopté par la Ville de Montréal en mars 2025. L'objectif est d'harmoniser la règlementation de VSP à celle des autres arrondissements, mais aussi de faciliter la réalisation des inspections nécessaires pour déceler les contrevenants à la règlementation. Finalement, ce type de modification réglementaire est un levier additionnel afin de préserver la vitalité du parc de logements locatifs. L'entrée en vigueur est prévue pour le mois de juin.

Finalement, le projet de règlement pour encadrer les usages et interventions effectuées dans les zones situées dans les secteurs de cuvette à risque d'inondation a obtenu son approbation finale et entrera en vigueur avant la fin du mois de mai 2025. Les secteurs de cuvettes sont ceux où l'eau est susceptible de s'accumuler lorsque la capacité maximale de rétention d'eau du sol et de la végétation est atteinte lors de forte pluie. Dans un contexte de changements climatiques, la nouvelle règlementation viendra renforcer la résilience des bâtiments à ces intempéries dans les secteurs plus à risque. Des normes d'usage et de construction s'appliqueront dorénavant pour prévenir l'infiltration d'eau dans les résidences lors d'averses.

