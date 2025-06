Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - Des mesures pour un milieu de vie plus sain, sécuritaire et durable

MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les élus ont annoncé des mesures pour limiter la circulation des voitures dans certaines ruelles de l'arrondissement, dans le cadre de la stratégie d'apaisement de la circulation de VSP. Le conseil a par ailleurs confirmé son soutien à la mobilité active en finançant un programme d'apprentissage du vélo destiné aux femmes, et a renouvelé son engagement en faveur de la transition écologique avec des subventions pour l'achat de couches lavables et de produits d'hygiène féminine durables.

« La sécurité des déplacements est une priorité des citoyens et citoyennes de notre arrondissement. C'est pourquoi nous répondons aux commentaires exprimés dans le cadre des consultations sur les plans d'apaisement de la circulation et sécurisons 13 ruelles dès cet été, en plus de favoriser la pratique accessible et sécuritaire du vélo avec Toutes à vélo. », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Des accès de ruelles fermés pour accroître la sécurité

Une dizaine de ruelles situées sur le territoire de VSP seront sécurisées au courant des prochaines semaines grâce à la fermeture permanente de certains accès automobiles. Bien que ces ruelles demeureront accessibles aux personnes résidantes, la fermeture d'accès aura un effet bénéfique pour y diminuer la circulation de transit. Les ruelles ciblées ont été sélectionnées en raison de demandes citoyennes transmises à l'Arrondissement dans le but de les sécuriser. Les ruelles sont à la fois un lieu de rassemblement du voisinage, un univers de jeu apprécié des enfants et une voie d'accès aux résidences à proximité. La stratégie de sécurisation des ruelles déployée vise à harmoniser adéquatement ces différents usages. Ces interventions sont prévues dans le cadre des plans d'apaisement de la circulation de l'Arrondissement.

Soutien à la mobilité active

Le conseil d'arrondissement a accordé une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Vélo Québec pour soutenir le projet Toutes à vélo, qui sera déployé dans les secteurs de Parc-Extension et de Saint-Michel cet été. Ce programme novateur vise à accompagner les femmes dans l'apprentissage du vélo et à favoriser leur autonomie dans leurs déplacements quotidiens. Grâce à une série d'ateliers gratuits, à la mise à disposition de vélos et de casques et à un service de halte-garderie, le projet lève plusieurs barrières à l'adoption de ce mode de transport actif, économique et écologique.

Ce partenariat s'inscrit dans les priorités 2025 de l'Arrondissement, qui œuvre activement à démocratiser la pratique du vélo et à développer des milieux de vie inclusifs et durables. Le programme a connu du succès en 2024, avec un taux de participation remarquable puisque 79 personnes ont participé à au moins une activité sur un potentiel de 80, témoignant ainsi de son impact positif et de sa pertinence pour les communautés locales.

Subventions pour l'achat de couches lavables et produits d'hygiène féminine durables

Un montant de 25 000 $ a été alloué par le conseil d'arrondissement au programme de subventions pour l'achat de couches lavables et produits d'hygiène féminine durables. Ce fonds, géré par l'entremise de l'organisme Espace-Famille Villeray, a pour objectif d'encourager le réemploi et les efforts de réduction à la source afin de favoriser la transition écologique.

Les parents éligibles à la subvention pour l'achat ou la location des couches lavables et autres produits connexes bénéficieront d'un remboursement de 75 % appliqué sur un montant maximal de 150 $ d'achat.

La subvention pour l'acquisition de produits d'hygiène féminine durables permet, quant à elle, un remboursement de 75 % du coût, jusqu'à concurrence de 75 $. L'ensemble des critères d'admissibilité, les formulaires de demandes et la liste des items admissibles se trouvent sur le site Internet d'Espace Famille Villeray.

Les subventions seront disponibles du 9 juin 2025 au 29 mai 2026, ou jusqu'à épuisement des fonds.

