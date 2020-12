Investissements du gouvernement du Canada visant à soutenir les secteurs clés de l'économie du Nord et à maintenir plus de 1 675 emplois dans les territoires du Canada en 2020

IQALUIT, NU, le 22 déc. 2020 /CNW/ - L'année 2020 a été une année sans précédent qui a apporté son lot de défis particuliers aux entreprises partout au Canada, surtout aux petites et moyennes entreprises (PME) des territoires, soit le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Le gouvernement du Canada est présent pour soutenir les entrepreneurs et les entreprises par diverses mesures depuis le début de la pandémie et continue à soutenir leur reprise en effectuant des investissements stratégiques qui aideront le Canada à se remettre de la récession causée par la COVID-19.

Dès le début de la pandémie, CanNor a rapidement reconnu les difficultés auxquelles était confronté le milieu des affaires du Nord et a lancé son Fonds de soutien aux entreprises du Nord (FSEN) de 15 millions de dollars le 20 avril. Ce fonds a permis d'apporter un soutien direct visant les coûts d'exploitation courants des petites et moyennes entreprises, pour que celles-ci puissent continuer à jouer leur rôle primordial dans les collectivités du Nord. Le 13 mai, le gouvernement du Canada a lancé le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), dont la mise en œuvre relève des agences de développement régional. La partie du FARR relevant de CanNor, de l'ordre de 34,3 millions de dollars, sert de complément au soutien déjà fourni par le FSEN de l'Agence pour répondre aux besoins supplémentaires d'aide immédiate des PME dans les territoires.

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a souligné l'impact des investissements de CanNor cette année, menés par le truchement d'une aide financière directe. Grâce à ces fonds, soit plus de 30,6 millions de dollars, les investissements de CanNor ont été en mesure de maintenir plus de 1 675 emplois dans les territoires et d'assurer un soutien à plus de 560 PME. Ces investissements font en sorte que le Canada est en bonne position pour se remettre de la pandémie tout en appuyant l'engagement du gouvernement de créer plus d'un million d'emplois, ce qui en ramènerait le nombre à son niveau précédent.

Le soutien de CanNor va au-delà du financement de soutien

En plus du financement de soutien de l'Agence, CanNor a continué d'appuyer les territoires au moyen de sa gamme complète de programmes courants de développement économique, notamment le programme d'Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), qui est conçu pour faire des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement de secteur et le renforcement des capacités pour aider les habitants du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

Dans le cadre de ses programmes courants, CanNor a soutenu des secteurs clés de l'économie du Nord cette année, notamment en investissant plus de 1 million de dollars pour aider les nouveaux entrepreneurs des territoires au moyen de l'initiative de mobilisation de l'écosystème et de programmes d'accélérateurs EntrepreNorth, qui offre des ateliers interactifs en ligne aux entrepreneurs du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. EntrepreNorth donne aux entrepreneurs autochtones et communautaires les moyens de bâtir des entreprises et d'assurer des moyens de subsistance durables dans les territoires du Canada.

Dans les territoires, le soutien de CanNor s'est concentré là où il était le plus nécessaire, en premier lieu :

Nunavut : Des investissements ont été réalisés pour soutenir des projets de développement communautaire, comme la restauration du Community Heritage Centre de Baker Lake , ainsi que des études de faisabilité pour le développement des infrastructures dans les collectivités du Nunavut .

Le soutien ciblé accordé à des projets visant à améliorer la sécurité alimentaire comprenait le financement de l'aménagement d'une usine de transformation d'aliments traditionnels à Iqaluit, la pêche exploratoire en vue d'établir un quota commercial pour l'omble à Frobisher Bay, et une étude de faisabilité concernant une serre intérieure ouverte toute l'année à Cambridge Bay.

Le soutien aux énergies propres et renouvelables, à la pêche et au tourisme a également été une priorité clé de cette année, y compris une évaluation des ressources en énergie solaire pour la région de Qikiqtani, et le soutien à l'aménagement d'un nouvel hôtel et d'un centre d'accueil des visiteurs à Grise Fjord.

Ces investissements ont amené la création prévue de plus de 40 emplois au Nunavut en 2020.

Territoires du Nord-Ouest : Des investissements ciblés ont été faits dans le tourisme avec le soutien de CanNor pour la rénovation du Frontier Lodge, un élément clé de l'infrastructure de la Première Nation des Dénés de Lutsel K'e, en vue de tirer parti des retombées de la création de la réserve du parc national Thaidene Nene.

Un soutien aux projets de développement communautaire a été fourni sous la forme d'un financement pour l'achat d'équipement qui a permis à Beaver Enterprises, de la Première Nation Acho Dene Koe, et à Det'on Cho Management LP, de la Première Nation des Dénés Yellowknives, de saisir les possibilités économiques dans leurs régions.

Un soutien ciblé a aussi été fourni à de nouveaux entrepreneurs des T.N.-O. par l'intermédiaire de Makerspace Yellowknife, qui dirige un projet devant offrir un espace de collaboration visant à soutenir le perfectionnement des compétences, la création d'emplois et les nouvelles entreprises novatrices de Yellowknife.

Ces investissements ont amené la création prévue de plus de 25 emplois dans les Territoires du Nord-Ouest en 2020.

Yukon : Des investissements clés ont été faits en vue d'appuyer la croissance continue de l'écosystème d'innovation du Yukon au moyen du financement accordé à YukonStruct et à l'Université du Yukon pour leur permettre de continuer d'aider les innovateurs et les entrepreneurs à développer des idées et à accroître leurs activités.

Le secteur agricole du Yukon, en pleine croissance, a reçu du financement qui permettra aux Yukonnais de se procurer des œufs, des légumes, de la viande et des produits laitiers de sources locales.

Les Premières Nations ont reçu de l'aide pour élaborer des projets d'énergie renouvelable qui leur offriront une source de revenus continue, tout en réduisant leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Le projet solaire d'Old Crow, par exemple, permettra de remplacer 189 000 litres de combustible par an et devrait être mis en service en 2021. La petite collectivité de Beaver Creek prévoit lancer son propre projet solaire en 2021. Le soutien apporté à la société de développement de la Première Nation de Liard, First Kaska, permettra à cette dernière d'acheter l'équipement lourd nécessaire pour participer aux projets d'infrastructure locaux tout en fournissant des emplois à la collectivité.

Les projets d'infrastructure touristique, notamment le nouveau siège du festival de musique de Dawson City et un sentier polyvalent reliant le sommet de Grey Mountain à Whitehorse, permettront au Yukon d'accueillir de nouveau des touristes en 2021 et au-delà.

Ces investissements ont amené la création prévue d'environ 27 emplois au Yukon en 2020.

CanNor continue de mettre l'accent sur les investissements stratégiques dans les fondations et les structures déjà en place pour maintenir l'économie du Nord. La déclaration d'intérêt annuelle de l'Agence en est un élément clé. Elle sera lancée au début de janvier 2021, sous la forme d'un appel de demandes pour de nouveaux projets d'un an ou pluriannuels débutant en 2021-2022.

Avec le financement de soutien continu, le financement supplémentaire allant jusqu'à 3 millions de dollars proposé dans l'Énoncé économique de l'automne et le financement offert par ses programmes de développement économique courants, CanNor est bien placée pour continuer à aider les entreprises des territoires qui en ont le plus besoin.

Citations

« Le gouvernement du Canada reste déterminé à travailler avec les entreprises autochtones et les collectivités du Nord pour saisir les occasions qui aideront les peuples autochtones et les habitants du Nord à progresser vers l'autonomie et une prospérité durable. Notre objectif est de faire en sorte que les petites entreprises disposent des ressources nécessaires pour se remettre des répercussions de la pandémie et d'aider l'économie à redémarrer en force dans les territoires canadiens. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Tout au long de l'année 2020, le gouvernement du Canada a fait des investissements stratégiques pour que les entreprises du Nord puissent s'adapter et positionner leurs activités en vue d'une reprise réussie. CanNor a joué un rôle essentiel en veillant à ce que certaines des petites et moyennes entreprises les plus vulnérables des territoires survivent aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19. »

- Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

Faits en bref

Le Fonds de soutien aux entreprises du Nord (FSEN), offert par CanNor, fournit un financement direct de 15 millions de dollars aux petites et moyennes entreprises des territoires pour les aider à payer leurs coûts d'exploitation permanents et à continuer de jouer leur rôle primordial dans les collectivités du Nord.

Le Fonds national d'aide et de relance régionale (FARR), mis en œuvre par l'intermédiaire des agences de développement régional (ADR) du Canada , soutient les PME de l'ensemble du Canada qui n'ont pas pu accéder aux mesures d'aide existantes et qui risquent de tomber entre les mailles du filet.

, soutient les PME de l'ensemble du qui n'ont pas pu accéder aux mesures d'aide existantes et qui risquent de tomber entre les mailles du filet. Le financement qui passe par le FSEN et le FARR soutient un grand nombre d'entreprises, qui vont des commerces de proximité comme les magasins de détail, les restaurants et les dépanneurs, aux exploitants d'entreprises touristiques et aux entreprises de construction.

