L'industrie minière canadienne demeure un moteur économique stratégique, mais les pressions sur la compétitivité nécessitent des mesures urgentes

OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association minière du Canada (AMC) publie le rapport Faits et chiffres 2026 - État des lieux de l'industrie minière canadienne, qui donne un aperçu des tendances actuelles dans le secteur minier canadien en fonction des statistiques et analyses les plus récentes.

Le rapport souligne le rôle essentiel que l'industrie minière continue de jouer dans l'économie canadienne et les chaînes d'approvisionnement mondiales, tout en soulignant l'urgence croissante d'améliorer la compétitivité du pays et d'accélérer le développement de projets.

Le secteur minier canadien a généré 111 milliards de dollars pour le produit intérieur brut du pays en 2024, soit 3,6 % de l'économie. Le secteur englobe l'extraction, les activités minières, la fabrication de métaux de première fusion et de minéraux, et la production en aval de métaux et de minéraux. En incluant l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz, la contribution du secteur s'élève à plus de 5 % du PIB, ce qui représente une part stable et significative de l'économie canadienne au cours de la dernière décennie, et l'extraction minière de sables bitumineux de l'Alberta y joue un rôle de premier plan.

Le secteur employait directement 438 000 personnes et soutenait 272 000 emplois indirects supplémentaires à l'échelle du pays, ce qui représente un emploi canadien sur 31. L'industrie des minéraux reste également l'un des plus importants employeurs des peuples autochtones du secteur privé au pays, offrant un emploi à plus de 22 600 personnes en 2024.

Le rapport souligne que, même si le Canada demeure un des principaux producteurs mondiaux de minéraux et de métaux à faibles émissions de carbone extraits de façon responsable, le secteur a connu une croissance réelle limitée pendant près de20 ans, malgré la hausse de la demande mondiale et les prix élevés du plomb et des produits de base. La production de plusieurs produits de base clés, comme le cuivre, le nickel et le minerai de fer, a diminué au cours de la dernière décennie, ce qui soulève des préoccupations au sujet de la compétitivité à long terme du Canada et de sa capacité à fournir à ses alliés les minéraux et les métaux nécessaires à la défense, à l'énergie et à la fabrication de pointe. Du côté positif, la production d'or a augmenté pour permettre au Canada de se hisser au quatrième rang mondial, tandis que la production d'autres produits de base comme la potasse, le graphite et le lithium devraient augmenter.

« Le Canada possède les minéraux et les métaux dont le monde a besoin, de solides normes environnementales et de travail, et un potentiel inexploité considérable », a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'Association minière du Canada. « L'exécution est le défi, maintenant. Le Canada doit améliorer l'efficacité et la prévisibilité des approbations de projets, renforcer les infrastructures favorables au commerce et attirer des investissements pour être concurrentiel à l'échelle mondiale et répondre à la demande croissante de minéraux et de métaux produits de façon responsable de la part de ses alliés. »

Le Canada produit 60 minéraux et métaux et se classe parmi les principaux producteurs mondiaux de potasse, d'uranium, de niobium, de cadmium et de palladium. En 2024, les exportations de l'industrie minière canadienne se sont chiffrées à 152 milliards de dollars, soit 21 % de la valeur de toutes les exportations canadiennes de marchandises. Les exportations d'or ont continué de croître considérablement, s'élevant en moyenne à 4,3 milliards de dollars par mois au cours des dix premiers mois de 2025, dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue et de forte demande mondiale.

Le rapport souligne l'importance des récentes mesures fédérales visant à renforcer le secteur minier canadien, y compris l'élargissement de l'admissibilité aux crédits d'impôt pour l'exploration et la technologie propre, ainsi que les nouvelles initiatives en matière d'infrastructures et d'investissements stratégiques annoncées dans le budget de 2025. Ensemble, ces mesures visent à soutenir l'extraction, le traitement et l'approvisionnement des minéraux et des métaux essentiels à la défense, des semi-conducteurs, des technologies propres et des chaînes d'approvisionnement connexes, notamment grâce à des partenariats comme l'Alliance pour la production de minéraux critiques du G7.

L'AMC souligne que la clé du succès de ces mesures sera la rapidité et l'efficacité de leur mise en œuvre. Des mesures futures, comme l'inclusion des études de faisabilité et d'autres études aux frais d'exploration au Canada (FEC) et rendre les coûts d'aménagement pour le développement de mines existantes entièrement admissibles aux crédits d'impôt, renforceraient davantage la compétitivité du Canada et accéléreraient la mise en œuvre des projets.

Le rapport demande également des mesures supplémentaires pour renforcer le climat d'investissement du Canada et soutenir le développement minier, notamment les suivantes :

améliorer la coordination fédérale et provinciale en matière de processus de délivrance de permis et d'approbations minières;

investir dans les infrastructures favorisant le commerce et du Nord;

renforcer les évaluations des géosciences et des ressources minérales;

améliorer les conditions d'investissement pour soutenir le développement de projets et la compétitivité dans l'ensemble du secteur minier.

Les projets miniers au Canada continuent de passer par plusieurs niveaux d'approbation provinciaux et fédéraux avant que les travaux de construction puissent commencer. Bien que les gouvernements aient amorcé des réformes pour améliorer les processus réglementaires, d'autres mesures sont nécessaires pour réduire les dédoublements, améliorer la coordination et offrir plus de certitude et de prévisibilité aux promoteurs de projets tout en maintenant des normes environnementales rigoureuses et en respectant les droits des Autochtones.

Le rapport Faits et chiffres 2026 souligne à la fois l'ampleur de la contribution de l'industrie minière à l'économie canadienne et l'importance de politiques qui soutiennent les investissements, la compétitivité et le développement minier responsable des ressources partout au pays.

Pour en savoir plus sur le rapport Faits et chiffres 2026 - État des lieux de l'industrie minière canadienne, et ses recommandations en matière de politiques, visitez le site https://mining.ca/download/56296/?tmstv=1778671209

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et de métaux précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de l'extraction minière de sables bitumineux, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, des activités minières, de la fusion, du raffinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour en savoir plus.

SOURCE L'Association minière du Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Photinie Koutsavlis, vice-présidente, Affaires économiques et changements climatiques, [email protected]