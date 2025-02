Faites vos bagages, Halifax! WestJet lance un service sans escale vers Amsterdam pour l'été 2025

HALIFAX, NS, le 18 févr. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un nouveau service entre l'aéroport international Stanfield d'Halifax (YHZ) et l'aéroport Schiphol d'Amsterdam (AMS). Le nouveau service sera intégré à l'horaire estival de 2025 de la compagnie aérienne et inclura jusqu'à six vols hebdomadaires à compter du 29 mai 2025. C'est la première fois que WestJet offre un vol entre Amsterdam et Halifax, qui contribuera à une augmentation de 97 % de la capacité transatlantique en sièges de la compagnie aérienne à partir de la Nouvelle-Écosse, par rapport à l'an dernier.

« Le nouveau service de WestJet entre Halifax et Amsterdam ouvre la voie à une croissance record en Nouvelle-Écosse grâce à des investissements essentiels qui renforcent la connectivité avec l'Europe, ce qui favorise le tourisme et les possibilités économiques, a déclaré Jared Mikoch-Gerke, directeur des alliances et des affaires aéroportuaires de WestJet. Nous sommes ravis de voir les histoires qui se dérouleront alors que les voyageurs des deux régions tissent des liens et découvrent le charme unique de ces villes dynamiques. »

Itinéraire Fréquence Date de début Halifax-Amsterdam 6 vols par semaine 29 mai 2025 Amsterdam-Halifax 6 vols par semaine 30 mai 2025

Le vol sans escale de WestJet à destination d'Amsterdam n'est que l'un des nombreux nouveaux services directs lancés ce printemps. En 2025, la compagnie aérienne desservira plus de destinations transatlantiques que jamais à partir de YHZ, offrant un service vers Paris, Londres, Dublin, Édimbourg et maintenant Amsterdam. L'horaire complet de WestJet pour l'été 2025 est maintenant disponible à WestJet.com.

Grâce à l'entente de partage de code de longue date de WestJet avec KLM, les invités auront un accès pratique à de nombreuses villes d'Europe par l'entremise d'AMS. Le partage de codes sur les vols exploités par KLM offrira un meilleur accès entre les points canadiens et européens pour les voyageurs des deux côtés de l'Atlantique grâce à la commodité d'un seul enregistrement, aux bagages enregistrés et à la possibilité d'obtenir des Récompenses WestJet tout au long du voyage.

« L'ouverture de nouvelles liaisons entre la Nouvelle-Écosse et des destinations internationales, comme Amsterdam, est un moyen important de stimuler le tourisme et d'ouvrir notre économie à de nouveaux marchés. Nous sommes impatients d'accueillir plus de visiteurs et de créer de nouvelles possibilités pour les entreprises de la Nouvelle-Écosse », a déclaré Colton LeBlanc, ministre de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse.

« Le renforcement de nos liens directs avec l'Europe améliore le tourisme, crée des possibilités économiques et permet à nos résidents et à nos entreprises de tisser plus facilement des liens avec le monde. Ce nouvel itinéraire attirera plus de visiteurs à Halifax, soutiendra notre économie locale et positionnera davantage notre ville comme une porte d'entrée du Canada atlantique. Nous sommes impatients d'accueillir des voyageurs d'Amsterdam et d'ailleurs qui découvriront tout ce que Halifax a à offrir. »

« Nous sommes ravis d'accueillir le nouveau service sans escale entre Halifax et Amsterdam de WestJet cet été, qui rétablit le lien entre nos deux villes par voie aérienne pour la première fois en trente ans. Les liens historiques et commerciaux solides qui existent entre les deux régions seront renforcés grâce à ce nouveau lien, offrant à notre collectivité de nouvelles possibilités de voyage intéressantes et attirant plus de visiteurs dans notre magnifique région. Ce service renforce également notre partenariat avec WestJet et reflète son engagement à accroître la connectivité entre le Canada atlantique et les principales destinations internationales », a déclaré Marie Manning, vice-présidente, Développement des affaires et directrice commerciale, AAIH.

« Nous sommes ravis de voir WestJet élargir son offre internationale avec le lancement d'un service sans escale entre Halifax et Amsterdam, a déclaré Ross Jefferson, président et chef de la direction de Discover Halifax . Ce nouvel itinéraire qui renforce notre connexion avec l'Europe permet aux voyageurs de découvrir tout ce que Halifax a à offrir. »

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

