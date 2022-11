La collection « Joyeux Tim des Fêtes » 2022 offre une variété d'idées-cadeaux pour tous les amoureux de Tim dans votre entourage, comme les bas Timbits ® et la décoration Timbits ® gâteau de fête pour moins de 10 $.





des Fêtes » 2022 offre une variété d'idées-cadeaux pour tous les amoureux de Tim dans votre entourage, comme les bas Timbits et la décoration Timbits gâteau de fête pour moins de 10 $. Les invités retrouveront leurs favoris comme la décoration d'arbre, la tasse de porcelaine et les gobelets en acier inoxydable - avec de nouveaux motifs!

TORONTO, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Tim offre à nouveau les marchandises des Fêtes dans ses restaurants participants partout au pays. C'est le moment de sortir sa liste de cadeaux!

Bas festifs, boule à neige, décoration d'arbre, tasse et gobelets thématiques… Terminez vos achats de Noël en toute quiétude en une seule tournée Tim. Joyeux Tim des Fêtes!

Faites le plein de cadeaux avec la nouvelle collection de marchandises des Fêtes 2022 de Tim Hortons, qui inclut un bas de Noël, une couverture douillette, une boule à neige et une paire de bas festifs (Groupe CNW/Tim Hortons) Faites le plein de cadeaux avec la nouvelle collection de marchandises des Fêtes 2022 de Tim Hortons, qui inclut un bas de Noël, une couverture douillette, une boule à neige et une paire de bas festifs (Groupe CNW/Tim Hortons)

Voici un aperçu des NOUVEAUTÉS cette année :

Boule à neige Tim : Répandez la joie avec ce merveilleux petit monde de Tim et faites tourbillonner la neige! - 19,95 $*





Répandez la joie avec ce merveilleux petit monde de Tim et faites tourbillonner la neige! - 19,95 $* Bas de Noël avec pompons : Agrémentez votre décor festif avec notre bas de Noël orné de pompons fantaisistes. Offrez-le seul ou remplissez-le d'autres articles de la collection des Fêtes! - 14,95 $*

Également offert comme porte-Carte Tim md miniature que vous pouvez accrocher au sapin. - 5,95 $*





Agrémentez votre décor festif avec notre bas de Noël orné de pompons fantaisistes. Offrez-le seul ou remplissez-le d'autres articles de la collection des Fêtes! - 14,95 $* Couverture douillette : Offrez le confort en cadeau avec cette couverture douillette en tissu-laine aux bords cousus ton sur ton. - 34,95 $*





Offrez le confort en cadeau avec cette couverture douillette en tissu-laine aux bords cousus ton sur ton. - 34,95 $* Bas Timbits® : Faites plaisir aux amateurs de Tim avec une paire de bas unisexes Timbits® amusants, festifs et parfaitement emballés dans une boîte cadeau que vous pouvez accrocher au sapin. - 9,95 $*

La collection comprend également des classiques annuels de Tim, dotés d'un nouveau design :

Décoration Timbits ® gâteau de fête : Avec un nœud rayé pour encore plus de style… et pour faire sourire tous vos invités! - 9,95 $*





Avec un nœud rayé pour encore plus de style… et pour faire sourire tous vos invités! - 9,95 $* Tasse de porcelaine mouchetée : Une toute nouvelle tasse ivoire au fini mat moucheté, ornée d'un sapin discret qui peut être apprécié toute l'année! -11,95 $*





Une toute nouvelle tasse ivoire au fini mat moucheté, ornée d'un sapin discret qui peut être apprécié toute l'année! -11,95 $* Gobelet en acier inoxydable : Portez un toast haut et fort avec ce gobelet à double paroi représentant une scène magique de forêt enneigée. Offert en noir et en blanc. - 19,95 $*

« Pendant les Fêtes et tout le reste de l'année, nos cadeaux accompagnent les Canadiennes et les Canadiens dans leurs célébrations », a déclaré Markus Sturm, vice-président principal des produits de consommation, du numérique et de FidéliTim. « La collection des Fêtes 2022 est un ensemble de cadeaux sélectionnés pour aider les invités à créer des moments chaleureux et spéciaux avec leurs proches. Nous sommes ravis de leur permettre de trouver un cadeau pour chaque personne sur leur liste et d'ajouter un peu plus de magie Tim à leurs festivités ».

* Les prix peuvent varier. La disponibilité des articles varie selon le restaurant. Jusqu'à épuisement des stocks.

À propos de Tim Hortons®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons® est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États‑Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]