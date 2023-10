Faites entrer les espèces chez vous pour les fêtes

Conçue avec l'aide de nos expert.e.s des espèces, chaque peluche présente des caractéristiques réalistes de l'animal reproduit et est accompagnée d'une affiche qui déborde de faits sur l'animal, pour que l'adoptant.e puisse forger une relation encore plus forte avec l'espèce bienaimée.

Ainsi, dans notre toute nouvelle famille de manchots empereurs, le manchot adulte affiche la coloration blanc et noir qu'on lui connait, tandis que le corps de son bébé est recouvert de doux et velouteux duvet gris.

Nouveau membre de la famille des espèces à adopter symboliquement du WWF-Canada, le lapin à queue blanche fait aussi son apparition juste à temps pour la période des fêtes.

Les acheteur.se.s pourront aussi choisir parmi nos animaux populaires comme l'ours polaire, l'éléphant d'Afrique, le léopard des neiges, le tigre, le panda géant et le renne (caribou). Pour voir notre collection complète de plus de 30 espèces, visitez le site wwf.ca/boutique .

Chaque trousse d'adoption comprend :

Une peluche de qualité supérieure conçue par nos expert.e.s des espèces

Un certificat d'adoption personnalisé

Une affiche éducative offrant de l'information sur l'espèce et le travail de conservation que le cadeau contribue à soutenir

Un sac réutilisable

D'autres façons de faire entrer les espèces chez vous :

Vêtements inspirés par la nature : Tout le monde peut afficher fièrement son amour des espèces grâce aux t-shirts et chandails à capuchon classiques ornés du logo du WWF, faits de coton biologique et de matières recyclées. La totalité des profits découlant de la vente de ces vêtements sert à relever les plus grands défis auxquels font face les espèces et notre planète.

Tout le monde peut afficher fièrement son amour des espèces grâce aux t-shirts et chandails à capuchon classiques ornés du logo du WWF, faits de coton biologique et de matières recyclées. La totalité des profits découlant de la vente de ces vêtements sert à relever les plus grands défis auxquels font face les espèces et notre planète. Accessoires pour l'extérieur : Les mitaines, tuques et foulards décorés du logo du WWF sont des cadeaux très pratiques pour toute personne qui aime la randonnée, le voyage et les activités d'exploration de la nature.

: Les mitaines, tuques et foulards décorés du logo du WWF sont des cadeaux très pratiques pour toute personne qui aime la randonnée, le voyage et les activités d'exploration de la nature. Cadeaux virtuels : À la fois don et cadeau, nos cadeaux virtuels sont envoyés directement dans la boite de réception du ou de la destinataire et contribuent à soutenir le projet de conservation essentiel de votre choix. Parfait pour les cadeaux de dernière minute et la personne qui a déjà tout!

Comment commander

Visitez wwf.ca/boutique ou appelez-nous au 1-800-26-PANDA. Nous garantissons que tous les cadeaux commandés au plus tard le 12 décembre (11 décembre pour les zones rurales) arriveront à temps pour les fêtes. Vous pouvez choisir parmi les options prioritaires, et la livraison est gratuite à l'achat de deux trousses d'adoption ou plus (et pour les commandes de 90 $ ou plus) expédiées à la même adresse canadienne.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

Fichiers multimédias pour distribution publique :

Veuillez communiquer avec nous pour obtenir des photos des produits en haute résolution

