Joignez-vous à la septième cohorte du Conseil jeunesse du premier ministre

OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Vous avez entre 16 et 24 ans? Vous voulez partager votre opinion et conseiller le gouvernement fédéral et le premier ministre du Canada?

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et de la Jeunesse, sont heureux de donner le coup d'envoi à la campagne de recrutement de la septième cohorte du Conseil jeunesse du premier ministre (CJPM). Le gouvernement du Canada est à la recherche de jeunes Canadiennes et Canadiens engagés, issus de divers milieux et régions, qui souhaitent mettre la main à la pâte et façonner l'avenir du pays. Les candidatures seront acceptées en ligne jusqu'au 14 avril 2024.

Le Conseil jeunesse du premier ministre est plus qu'un simple groupe de travail; il s'agit d'une plateforme permettant aux jeunes Canadiennes et Canadiens de fournir des conseils non partisans au gouvernement du Canada, afin d'éclairer sa démarche par rapport à des enjeux clés. Nous recherchons des personnes qui souhaitent cerner les difficultés et les possibilités, et effectuer des changements significatifs.

Le Conseil offre de précieux conseils sur divers sujets incontournables, tels l'environnement, le logement, l'abordabilité, les changements climatiques, la santé publique, la santé mentale, la réconciliation et l'immigration. Votre voix compte et, ensemble, nous pouvons faire la différence.

Le gouvernement du Canada souhaite favoriser un dialogue permanent avec les jeunes de tous les coins du pays.

Dans le cadre de la recherche de la prochaine cohorte du CJPM, le gouvernement du Canada s'adresse directement aux jeunes et aux organismes à leur service afin d'assurer une participation significative des Autochtones, des personnes handicapées, des gens qui ne sont pas aux études, n'ont pas d'emploi ou de formation, ou qui vivent dans des régions rurales ou éloignées, ainsi que d'autres jeunes venant de groupes méritant l'équité ou étant sous-représentés afin de mettre en valeur tous les milieux sociaux.

Le Conseil jeunesse du premier ministre contribuera à façonner un avenir qui reflète les aspirations et la diversité de tous les Canadiens et Canadiennes.

Citations

« Les jeunes Canadiennes et Canadiens réclament de véritables changements et un meilleur avenir pour les générations à venir. Nous leur devons, ainsi qu'aux générations futures, de les inviter à discuter avec nous et d'écouter leurs points de vue. J'ai hâte de voir ce que les nouveaux candidats et candidates apporteront à mon Conseil jeunesse. Si vous voulez avoir votre mot à dire sur les plus grands défis auxquels les jeunes sont confrontés et m'aider à m'attaquer de front à ces problèmes, je veux vous entendre. C'est votre chance de contribuer au changement et de façonner l'avenir du Canada. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Lorsque je parle aux jeunes Canadiens et Canadiennes, j'entends la passion dans leur voix et je vois de mes propres yeux leur capacité à trouver des solutions dans leurs communautés. La diversité de leurs points de vue et leur volonté d'aider les autres sont essentielles pour faire tomber les barrières et préparer un avenir meilleur. Leur contribution est un élément important de nos processus décisionnels, et j'ai hâte de voir les suggestions de la prochaine cohorte. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et de la Jeunesse

Faits en bref

En 2016, le premier ministre a créé le Conseil jeunesse du premier ministre afin de recevoir des avis non partisans sur des questions importantes pour les jeunes et pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il est le président du Conseil.

Les fonctionnaires de l'ensemble du gouvernement du Canada consultent fréquemment le Conseil qui constitue un mécanisme permettant d'intégrer les points de vue des jeunes à la politique gouvernementale.

Le mandat des membres est généralement de deux ans.

En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et de la Jeunesse, Mme Ien est vice-présidente du Conseil.

L'appel de candidatures pour se joindre au CJPM sera ouvert du 14 mars au 14 avril 2024.

