Fait saillant du conseil d'arrondissement - Avenue Joseph-Guibord : un nouvel environnement verdi, agréable et propice aux déplacements actifs

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Dès la mi-septembre, l'avenue Joseph-Guibord entrera dans une grande phase de transformation. Les membres du conseil d'arrondissement ont donné le feu vert à l'octroi du contrat lors de la séance mensuelle de septembre. Située dans le quartier de Saint-Michel, près de la rue Jarry Est et du boulevard Saint-Michel, l'avenue Joseph-Guibord se montrera prochainement plus accueillante et intéressante pour la population du secteur en raison des nombreux changements à venir. Les efforts viseront à améliorer le partage de la rue de manière à favoriser les déplacements actifs en toute sécurité et à rendre le lieu plus frais, agréable et convivial grâce à une abondante plantation d'arbres et de végétaux.

« Ce projet est réfléchi depuis longtemps et répond à une demande de longue date : je suis fière qu'on puisse donner aux Michelois et Micheloises un axe piéton sécurisé reliant des milieux de vie importants au sein du quartier. En implantant un réel trottoir le long de Joseph-Guibord, tous les citoyens et citoyennes, peu importe leur âge, vont pouvoir se déplacer en toute sécurité dans un secteur végétalisé et bien éclairé. On a porté une attention particulière aux aînés en incluant des installations de repos adaptées le long de la rue et en priorisant les piétons plus vulnérables, dans un secteur qui en a grandement besoin. C'est un bon pas en avant vers un arrondissement que l'on continue d'apaiser », a expliqué Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Une qualité de vie renforcée dans le quartier

Les travaux, représentant un investissement de près de 2 M$, consistent en un réaménagement complet de la rue, entre les rues Jarry Est et Jean-Rivard, notamment par la construction d'un trottoir du côté ouest bordé tout le long par une fosse de plantation, la reconstruction de la chaussée et l'ajout d'une piste cyclable reliant l'aréna Saint-Michel et le parc George-Vernot. La création d'un lien cyclable, l'ajout d'un trottoir et l'installation de mobilier urbain encourageront la mobilité active dans le secteur et amélioreront les déplacements des personnes qui souhaitent opter pour la marche ou le vélo. Les feux de circulation seront également mis aux normes, le système d'éclairage sera amélioré et du mobilier urbain sera ajouté. Le projet fait l'objet d'un financement de 500 000 $ dans le cadre du Programme de sécurisation des piétons ainés en raison de la proximité avec les Habitations André-Corneau.

Bonifier le verdissement et éviter les surverses

Le futur aménagement paysager de l'avenue Joseph-Guibord visera plusieurs objectifs : améliorer l'ambiance, rafraîchir ce secteur hautement minéralisé, lutter contre les îlots de chaleur et absorber l'eau de pluie lors d'averses. Les saillies végétalisées aux intersections seront drainantes, c'est-à-dire qu'elles seront creusées de manière à récolter l'eau et que les végétaux et le terreau choisis seront efficaces pour ensuite la drainer. Ces infrastructures éponges ont démontré leur efficacité pour prévenir les surverses et inondations dans les résidences à proximité.

Les travaux d'aménagement débuteront à la mi-septembre et devraient s'achever au courant de l'année 2025.

