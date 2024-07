SHENZHEN, Chine, 12 juillet 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763. HK/000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de technologies de l'information et de la communication, a enregistré la croissance la plus rapide de la part de marché à l'échelle mondiale de ses technologies de réseau optique du T2 de 2023 au T1 de 2024, selon le rapport intitulé « Optical Networking - 1Q24 » publié par Omdia, un chef de fil mondial en analyse et services-conseils. Cette reconnaissance souligne la capacité concurrentielle des produits de réseau optique de ZTE.

Une accumulation importante et une innovation continue dans les technologies de réseau optique permettent à ZTE de fournir des solutions de réseau optique de premier plan aux exploitants de réseau :

400G : Grâce à 130 GBd+, à la nouvelle génération de DSP et aux technologies d'encapsulation 3D de pointe, ZTE réussit à rendre la capacité de transport 400G à longueur d'onde unique équivalente à celle de 100G/200G, améliorant le taux de transport et assurant un excellent rendement du transport de service tout en maintenant la distance et en augmentant la vitesse. De plus, ZTE crée un système de trajet optique « C+L band » simple et efficace grâce à des innovations dans de nouveaux amplificateurs dopés aux éléments des terres rares, le remplissage de la longueur d'onde factice et l'APO multipoint, multipliant la capacité par fibre et établissant une base solide permettant aux exploitants de réseau de construire des réseaux optiques très puissants. En particulier, la solution ZTE 400G aide les exploitants de réseau chinois à construire le premier et le plus grand réseau fédérateur interprovincial entièrement optique 400G au monde avec la couverture la plus large.

800G : ZTE a lancé la première solution enfichable de réseau de transmission optique 800G de l'industrie, réduisant la taille de 60 % et la consommation d'énergie par gigabit de 68 % par rapport au module optique fixe. Sur la base de cette solution, ZTE a testé la première solution enfichable de réseau de transmission optique 800G de la Chine au sein du réseau existant, permettant le transport de 400G/800G et assurant un déploiement en douceur et un fonctionnement stable des services. Une distance de transmission record de 2 000 km a été atteinte au sein du système terrestre, fournissant suffisamment de bande passante pour la croissance future du service.

Longueur d'onde simple Tbit : S'appuyant sur le système en temps réel de spectre ultra-large de 17 THz et de longueur d'onde unique 1 Tbit+, ZTE a établi deux records mondiaux : une distance de transmission de 250 km et une capacité par fibre de plus de 120 T. L'entreprise a récemment terminé le projet de démonstration du premier système de transport unidirectionnel par fibre optique creuse au-delà de 100 Tbit/s et de 1,2 Tbit/s à longueur d'onde unique au monde, en collaboration avec ses partenaires de l'industrie, mettant de nouveau en valeur son leadership dans le domaine du réseau optique.

À l'avenir, ZTE s'engage à collaborer avec des partenaires de la chaîne industrielle pour explorer la recherche et les pratiques novatrices en matière de technologies de réseau optique. L'objectif est de développer ensemble de nouvelles voies pour la commercialisation de réseaux optiques plus larges et plus performants, en construisant une infrastructure optique solide pour la croissance de l'économie numérique mondiale.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation