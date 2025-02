INNISFAIL, AB, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La GRC est heureuse d'annoncer son concours annuel « Nomme le chiot » qui vise à nommer les bergers allemands qui naîtront au Centre de dressage des chiens de police (CDCP), à Innisfail, en Alberta. Chaque année, le CDCP invite les enfants de 4 à 14 ans de partout au Canada à envoyer des suggestions de noms pour les futurs chiens policiers de la GRC. Cette année, les noms doivent commencer par la lettre « A ».

Deux chiots bergers allemands debout dans la neige. L’un des deux est noir avec une petite tache blanche sur la poitrine. L’autre est noir et sable. (Groupe CNW/Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management) Un chiot berger allemand noir et sable assis dans la neige. (Groupe CNW/Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management)

Le concours débute aujourd'hui, le 19 février 2025 et se termine le 19 mars 2025. Voici une excellente occasion d'établir des liens avec la communauté locale et d'échanger avec la jeune génération. Nous invitons les enfants de toutes les provinces et tous les territoires du Canada à faire preuve d'imagination afin de trouver des noms qui reflètent le rôle important que ces chiots joueront pendant leurs carrières de chiens policiers.

Détails du concours

Le concours se déroule du 19 février au 19 mars 2025.

Pour participer

Les suggestions doivent être faites à l'aide du formulaire en ligne.

Chaque participant ne doit proposer qu'un seul nom (une suggestion par personne).

Le nom doit commencer par la lettre « A ».

Le nom doit compter 1 ou 2 syllabes.

Le nom doit compter 9 lettres ou moins.

Date limite de participation : lundi 19 mars 2025.

Admissibilité

Seuls les jeunes âgés de 4 à 14 ans peuvent participer au concours.

Seuls les résidents canadiens peuvent participer au concours.

Les jeunes doivent toujours demander la permission à ses parents ou à son gardien avant de soumettre des renseignements personnels comme leur nom ou leur numéro de téléphone dans un site Web.

Annonce des gagnants et prix

Les gagnants et les noms choisis seront annoncés le 17 avril 2025 sur le site Web et les médias sociaux de la GRC. Les gagnants, un pour chaque province et territoire, recevront chacun une photographie laminée de 20 cm sur 27 cm (8 po sur 10 po) du chiot qu'ils ont officiellement nommé, un chiot en peluche du nom de Justice et une bouteille à eau de la GRC.

« Nous sommes ravis d'encourager les jeunes de tout le pays à s'amuser ainsi. Nous avons bien hâte de voir toutes vos suggestions géniales! » dit l'inspecteur Shawn Boutin, gestionnaire des programmes du CDCP.

Pour plus de renseignements ou s'inscrire au concours, visite-nous à For more information or to enter the contest, visite-nous au concours « Nomme le chiot ».

Contexte

Le Centre de dressage des chiens de police (CDCP) est responsable du programme national d'élevage des chiens policiers de la GRC et relève de la Division Dépôt de la GRC. Le Centre s'est taillé une réputation envieuse en élevage d'excellents bergers allemands et de dressage de chiens qui présentent des aptitudes remarquables de recherche et de pistage.

Le CDCP de la GRC, qui est situé à Innisfail, en Alberta, organise chaque année un concours pour l'aider à nommer 13 des chiots bergers allemands qui naîtront au centre durant l'année.

Des membres du CDCP choisiront les noms parmi les suggestions reçues. Dans le cas d'un nom proposé par plusieurs participants, un tirage déterminera le gagnant ou la gagnante.

Bien qu'il ne puisse y avoir que 13 gagnants, les noms qui ne seront pas sélectionnés dans le cadre du concours seront retenus pour d'autres chiots nés pendant l'année.

Coordonnées : Inspecteur Shawn Boutin (officier responsable) ou sergent Claudio Maurizio, Centre de dressage des chiens de police de la GRC, Gendarmerie royale du Canada, [email protected], Tél. : 403-227-3346