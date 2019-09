Fairstone Financière Inc. reçoit la Certification Parité 2019 de la Gouvernance au Féminin

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (« la Financière Fairstone », le premier fournisseur canadien de solutions de prêts responsables, a reçu la Certification Parité de niveau Bronze de La Gouvernance au Féminin lors du Gala de reconnaissance annuel tenu hier soir, à Montréal. La Financière Fairstone fait partie des 48 organisations canadiennes à recevoir la Certification Parité en 2019.

« Nous avons le privilège d'avoir des femmes de talent qui occupent des rôles de gestion et de leadership à travers notre entreprise et apportent à toute l'organisation un savoir riche et une vaste expertise », a commenté Rita de Luca, Chef des Ressources humaines à la Financière Fairstone. « Nous sommes heureux d'être reconnus lors de notre première année d'engagement envers La Gouvernance au Féminin, et sommes impatients de continuer à faire progresser le leadership féminin à la Financière Fairstone. »

Les femmes occupent plus de 30 pour cent des fonctions de gestion et de haute direction de la Financière Fairstone, ainsi que plus de la moitié de tous les postes à travers l'entreprise. L'organisation réaffirme son dévouement envers l'avancement des femmes au travail grâce à une variété de politiques et d'engagements d'entreprise, ainsi que par sa collaboration avec des organismes comme JA Canada visant à soutenir des initiatives dédiées à la réussite des jeunes femmes.

La Gouvernance au Féminin est une organisation à but non lucratif ayant pour mission de soutenir les femmes dans le développement de leur leadership, l'avancement de leur carrière et leur accession à des sièges sur les conseils d'administration.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre et à risque élevé, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca

