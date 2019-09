Fairstone Financière Inc. offrira du financement à la consommation dans les magasins Carpet One Floor & Home

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Financière Fairstone Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file des institutions non bancaires offrant des solutions de prêt responsables au Canada, offrira du financement pour tous les achats au détail effectués dans les quatre-vingt-dix points de vente (PDV) de Carpet One Floor & Home.

Dans le cadre de son offre de financement de PDV au détail, la Financière Fairstone autorisera également Carpet One Floor & Home à accéder à sa plateforme automatique, mobile et numérique de financement, ce qui permettra aux clients d'obtenir une approbation de crédit en moins de deux minutes.

La solution exclusive de la Financière Fairstone s'intègre facilement à tout milieu de détail existant, simplifie l'expérience des clients et diminue grandement le temps et l'embarras associés aux processus de demande de crédit sur papier. Ceci permet aux vendeurs de se consacrer davantage à la vente et au service à la clientèle.

« Nous sommes fiers de collaborer avec la bannière Carpet One Floor & Home afin d'offrir à ses clients une solution de financement agréable et de soutenir sa croissance continue au sein d'un marché concurrentiel », a déclaré Serges Bériault, vice-président directeur, Crédit indirect à la Financière Fairstone.

« La Financière Fairstone offre à nos clients une solution de financement pratique et flexible, et nous sommes contents d'introduire sa plateforme de financement numérique dans tous nos magasins à l'échelle du Canada », a affirmé Baxter Freake, vice-président de Carpet One Floor & Home.

À propos de Financière Fairstone Inc.

La Financière Fairstone est la plus importante institution non bancaire canadienne offrant des solutions de prêt responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de plus de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés affiliées de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca/accueil.

À propos de Carpet One Floor & Home

Carpet One Floor & Home est le chef de file nord-américain des détaillants de produits de recouvrement de plancher, avec plus de 1 000 magasins détenus et gérés par des propriétaires indépendants aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les magasins Carpet One Floor & Home sont reconnus pour offrir un vaste éventail de moquettes et de revêtements en bois franc, de planchers stratifiés, de céramiques et de vinyles, notamment de marques exclusives comme Bigelow et Lees. Le détaillant offre à ses clients une expérience unique grâce à son système de marchandisage exclusif SelectAFloor, qui simplifie l'expérience de magasinage, ainsi qu'à The Beautiful GuaranteeMD, qui garantit aux clients qu'ils seront 100 % satisfaits de leur plancher.

SOURCE Financière Fairstone Inc.

Renseignements: Fiona Story, Vice-présidente, Communications d'entreprise, Fairstone Financière Inc., fiona.story@fairstone.ca, 514 934-2400, poste 6306031

