MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file canadien des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, est désormais le fournisseur exclusif d'options de financement au point de vente (« PDV ») flexible pour les clients de tous les magasins Germain Larivière, l'un des plus importants détaillants de meubles, matelas, électroménagers, appareils électroniques et accessoires au Québec.

La Financière Fairstone possède plus de 50 ans d'expérience en financement au PDV offert aux commerçants des secteurs de l'ameublement, des électroménagers, de l'amélioration du foyer et de l'électronique. Financière Fairstone PurplPayMC, la plateforme de financement numérique au PDV exclusive à l'entreprise, procure aux magasins Germain Larivière un formulaire de demande en ligne simple et instantané permettant à leurs clients de demander du financement n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil.

« Nous sommes heureux de nous associer à Germain Larivière pour offrir à ses clients une variété d'options de financement et de paiements qui conviennent à leurs besoins et à leur style de vie », a déclaré Serges Bériault, vice-président principal, Crédit indirect à la Financière Fairstone.

« Nos clients font affaire avec nous parce que nous proposons une vaste gamme de choix et d'options. La Financière Fairstone complémente notre offre en procurant commodité et rapidité à nos clients et à nos associés aux ventes », a affirmé David Larivière, vice-président et responsable des achats chez Germain Larivière.

À propos de la Financière Fairstone

La Financière Fairstone, par l'intermédiaire de sa filiale active, Fairstone Financière Inc., est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activités : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada et se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal de 2021. Plus de détails sur www.fairstone.ca.

À propos de Germain Larivière

Germain Larivière est une entreprise familiale québécoise fondée en 1957. D'abord établi à Saint-Hyacinthe, Germain Larivière s'est ensuite installé à Laval, puis à Brossard, au Quartier DIX30. En plus d'un vaste choix de meubles, matelas, électroménagers, appareils électroniques et accessoires, l'entreprise offre plusieurs exclusivités et encourage fièrement les artisans québécois. Réputé pour la qualité de ses produits, le professionnalisme de ses conseillers et l'excellence de son service de livraison, Germain Larivière met tout en œuvre pour embellir la vie de ses clients. Plus de détails sur www.germainlariviere.com.

SOURCE Financière Fairstone Inc.

Renseignements: Fiona Story, Vice-présidente, Affaires corporatives, [email protected], T : 438 924-7233

Liens connexes

https://www.fairstone.ca/