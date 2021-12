Les Québécois peuvent désormais bénéficier de plusieurs options de financement pour leurs achats de matériel de construction et de rénovation dès aujourd'hui.

MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file canadien en matière de solutions de prêt responsables, est dorénavant le fournisseur de financement pour tous les achats de matériel de construction et de rénovation effectués dans les 21 magasins Patrick Morin.

En choisissant la Financière Fairstone, les clients de Patrick Morin pourront désormais bénéficier de diverses options de financement flexibles, sécuritaires et simples afin d'échelonner le paiement de leurs achats de matériel de construction et de rénovation.

« Nous sommes très heureux de faire équipe avec Patrick Morin pour améliorer l'expérience de magasinage de ses clients. C'est toujours une réelle source de fierté que d'accueillir un nouveau partenaire dans notre important réseau de détaillants en pleine croissance partout au Canada », déclare Serges Bériault, vice-président principal, Crédit indirect à la Financière Fairstone.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Financière Fairstone pour offrir plus de flexibilité à nos clients via une solution adaptée à leurs besoins », explique Daniel Lampron, vice-président et chef de l'exploitation chez Patrick Morin.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada et se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal de 2021. Plus de détails sur www.fairstone.ca/fr.

À propos de Patrick Morin

Fondée en 1960, Patrick Morin exploite aujourd'hui 21 succursales qui ont toutes pour objectif d'offrir aux Québécois le meilleur en matière de construction et de rénovation. L'entreprise est reconnue comme leader québécois de l'industrie du commerce de détail dans le domaine de la construction et de la rénovation, ainsi que pour l'excellence de son service à la clientèle, rendue possible grâce à l'expertise d'un personnel bien formé. Patrick Morin est un partenaire de choix pour offrir des produits et un service de qualité autant au consommateur qu'à l'autoconstructeur et à l'entrepreneur. Pour plus d'information : https://www.patrickmorin.com/fr

