MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file canadien en matière de solutions de crédit responsables pour les emprunteurs de quasi premier ordre, est fière d'avoir été nommée l'un des meilleurs employeurs de Montréal de 2021 dans le cadre du projet 100 meilleurs employeurs au Canada.

Ayant son siège social à Montréal et forte de près de 100 ans d'histoire au Canada, la Financière Fairstone offre des services de crédit à la consommation, de financement de détail au point de vente et de financement automobile. L'entreprise compte plus de 240 succursales au pays et au-delà de 1 300 employés, dont environ 400 à son siège social du centre-ville de Montréal.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal, et nous sommes fiers des retombées que nous avons en tant qu'employeurs sur la ville d'accueil de notre siège social », a commenté Scott Wood, président et chef de la direction de la Financière Fairstone. « Nous sommes aussi profondément reconnaissants envers nos employés qui, investis et dévoués, ont contribué à faire de la Financière Fairstone un employeur de choix, et qui continuent de choisir la Financière Fairstone au quotidien. »

La Financière Fairstone offre à ses employés des programmes d'avantages sociaux, de régime de retraite et de soutien exhaustifs et concurrentiels, y compris des programmes dédiés à la santé mentale et au bien-être. L'entreprise encourage également l'apprentissage et le perfectionnement grâce à des programmes de remboursement de droits de scolarité et de formations internes. Les employés ont accès à de multiples programmes de récompenses internes, conçus pour stimuler le rendement et appuyer le recrutement, par l'entremise du programme de recommandation d'employés. Tous les employés ont initialement droit à trois ou quatre semaines de vacances ainsi qu'à des jours personnels et à des heures de bénévolat, lesquelles reflètent la culture d'engagement communautaire de la Financière Fairstone. Effectivement, les employés de la Financière Fairstone appuient régulièrement pendant l'année des initiatives axées sur le bien-être de leurs communautés, la réussite des femmes et la littératie financière.

Le concours Meilleurs employeurs de Montréal est organisé annuellement dans le cadre du projet 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette distinction spéciale reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui dominent leur industrie en offrant les meilleurs incitatifs, programmes, initiatives et environnements de travail pour attirer, mobiliser et conserver un personnel de talent.

Trouvez plus d'information sur la nomination de la Financière Fairstone sur la page Meilleurs employeurs de Montréal, sous le profil de l'entreprise (en anglais seulement).

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada. Plus de détails sur www.fairstone.ca.

