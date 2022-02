« Nous sommes fiers d'être de nouveau classés parmi les meilleurs employeurs de Montréal, là où se trouve notre siège social comptant environ 400 employés. Notre siège social de Montréal représente l'un de nos trois bureaux centralisés, les autres étant situés à Toronto et à London, en Ontario, a déclaré Katherine Creelman, chef de l'administration et des ressources humaines à la Financière Fairstone. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement continu à offrir un milieu de travail axé sur la collaboration, l'innovation et la mobilisation, ainsi que tourné vers l'avenir où chaque employé se sent autonome, motivé et épanoui et riche d'un sentiment d'appartenance. Cela témoigne aussi de nos efforts pour positionner la Financière Fairstone comme un employeur de choix. Nous sommes très heureux de pouvoir partager cette reconnaissance avec nos collègues de la Banque Duo. Ensemble, nous sommes déterminés à renforcer encore davantage notre culture et à accélérer la croissance de notre organisation en tant qu'équipe unie. »

L'entreprise offre diverses ressources pour appuyer ses employés, comme des programmes d'avantages sociaux exhaustifs et généreux, un régime de retraite et des programmes dédiés à la santé et au mieux-être. « Nos employés sont notre atout le plus important, et nous sommes déterminés à les aider à concilier travail et vie personnelle, que ce soit en leur créant un milieu de travail dynamique et inspirant ou en leur offrant des avantages sociaux et des ressources en matière santé », a déclaré Mme Creelman.

L'entreprise encourage également l'apprentissage et le perfectionnement grâce à des programmes de remboursement de droits de scolarité et de formations internes en ligne. De plus, les employés peuvent obtenir jusqu'à 5 000 $ quand ils recommandent des candidats qualifiés pour des postes à pourvoir, et ils ont droit à au moins trois semaines de vacances payées, des journées Bien-être et du temps pour faire du bénévolat, l'engagement communautaire étant enraciné dans notre culture.

Le concours Meilleurs employeurs de Montréal est organisé annuellement dans le cadre du projet 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette distinction spéciale reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui dominent leur industrie en offrant les incitatifs et les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes pour attirer, mobiliser et conserver un personnel de talent.

Vous trouverez plus d'information sur la nomination de la Financière Fairstone sur la page Meilleurs employeurs de Montréal, sous le profil de l'entreprise.

À propos de Fairstone Financière Inc. et de la Banque Duo du Canada

L'alliance de la Banque Duo du Canada et de Fairstone Financière Inc. crée une entité canadienne de premier plan de services bancaires aux consommateurs de quasi premier ordre. Comptant plus de 1,5 million de clients et des actifs d'une valeur consolidée de 5 milliards de dollars, l'entreprise offre une variété de solutions financières qui répondent aux besoins des Canadiens. Depuis près de 100 ans, l'entreprise permet aux Canadiens d'accéder à du crédit responsable, et compte sur près de 1500 employés partout au pays pour offrir ses services par l'intermédiaire de ses deux secteurs d'activité : le crédit direct et le crédit indirect. L'offre de crédit direct propose aux clients de quasi premier ordre des prêts personnels non garantis, des prêts personnels garantis, des prêts hypothécaires ainsi que des produits complémentaires facultatifs comme l'assurance-crédit, le tout en ligne et dans plus de 240 succursales d'un océan à l'autre. L'offre de crédit indirect comprend des cartes de crédit, des programmes de récompense, du financement de détail au point de vente (PDV) chez les détaillants, ainsi que du financement automobile chez les concessionnaires.

