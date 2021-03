MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file canadien en matière de solutions de prêt responsables pour les emprunteurs de quasi premier ordre, est maintenant le fournisseur exclusif de financement au point de vente (« PDV ») flexible dans tous les magasins Accent Meubles du Québec.

Dans le cadre de son offre de financement de détail au PDV, la Financière Fairstone procure aux clients d'Accent Meubles des options de financement flexibles par l'entremise de sa plateforme de financement numérique au PDV exclusive, PurplPayMC. Cette plateforme numérique offre aux clients une expérience de financement sûre, simple et sans papier qui leur permet de recevoir une décision de crédit en quelques minutes.

« C'est avec plaisir que nous nous associons à Accent Meubles pour mettre à profit les décennies d'expérience que possède la Financière Fairstone en matière de financement de détail au PDV. Ce partenariat permettra d'appuyer les représentants d'Accent Meubles afin qu'ils puissent offrir à leurs clients une expérience exceptionnelle, dès leur entrée en magasin et jusqu'à ce qu'ils en sortent avec leurs achats », explique Serges Bériault, vice-président principal, Crédit indirect à la Financière Fairstone.

« Nous sommes heureux de nous associer à la Financière Fairstone, qui partage nos valeurs quant à l'expérience client. Ce partenariat nous permettra d'améliorer le service de financement que nous offrons à notre clientèle, tout en nous donnant accès à la technologie exclusive de la Financière Fairstone, qui viendra simplifier l'expérience client. Cette collaboration représente un atout majeur qui nous aidera à nous démarquer au sein d'un marché hautement concurrentiel », précise Éric Bernier, directeur des opérations d'Accent Meubles.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada et se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal de 2021. Plus de détails sur www.fairstone.ca.

À propos d'Accent Meubles

Accent Meubles au Québec est une entreprise qui offre du mobilier pour la chambre, la salle à manger, le salon, plusieurs accessoires et une vaste sélection d'électroménagers ainsi que des matelas pour compléter le mobilier de votre maison. Accent Meubles compte plus de 20 magasins à travers le Québec afin de mieux servir ses clients. Plus de détails sur www.accentmeubles.com

