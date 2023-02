Pour la troisième année consécutive, Fairstone a été nommée parmi les meilleurs employeurs de Montréal

MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - La Financière Fairstone Inc. (« Fairstone »), une filiale de la Banque Fairstone du Canada et un chef de file de l'industrie des institutions offrant des solutions de prêt responsables et du financement aux points de vente, est heureuse d'annoncer, pour la troisième année consécutive, son classement parmi les meilleurs employeurs de Montréal. Cette distinction spéciale reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui dominent leur industrie en offrant les environnements de travail exceptionnels.

« Nous sommes déterminés à créer une culture qui favorise la collaboration, le bien-être et la souplesse. Notre troisième reconnaissance en tant que l'un des meilleurs employeurs de Montréal met en évidence cet engagement », a déclaré Katherine Creelman, chef de l'administration et des ressources humaines. « Chez Fairstone, nous croyons qu'il est essentiel de favoriser un milieu de travail qui respecte la dignité, les idées et les croyances des gens, et qui favorise l'équité, la diversité et l'inclusion afin d'attirer les employés les plus talentueux, de les retenir et de leur donner les moyens d'atteindre leur plein potentiel. »

Faire partie des meilleurs employeurs de Montréal reflète les efforts de l'entreprise au niveau des éléments suivants : lieu de travail physique, ambiance de travail, programmes de santé et de bien-être, communications avec les employés et engagement communautaire. « Cette reconnaissance souligne notre leadership en tant qu'employeur responsable. En plus d'offrir un milieu de travail stimulant, nous répondons aux attentes de nos employés et nous les aidons à concilier travail et vie personnelle », a déclaré Mme Creelman.

Dans le cadre de ses initiatives en milieu de travail, Fairstone encourage ses employés à poursuivre leur développement continu avec des subventions pour les frais de scolarité pour les cours liés à l'emploi, des programmes de formation internes et en ligne et des subventions pour l'accréditation professionnelle. L'entreprise croit aussi fermement à la reconnaissance du travail de ses employés. Elle considère la reconnaissance comme une valeur fondamentale et offre de nombreux programmes permettant non seulement une appréciation du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut, latérale et interfonctionnelle pour un travail bien fait. Pour s'adapter à un environnement en constante évolution et parce qu'elle reconnaît que le bien-être des employés est un facteur clé de la réussite, Fairstone a également adopté en 2022 une approche plus souple et axée sur le bien-être, appelée journées Bien-être. En plus des vacances annuelles, ces journées Bien-être permettent aux employés de prendre jusqu'à six jours par année pour se reposer, se rendre à des rendez-vous, prendre soin de leur famille et bien plus encore.

Le concours Meilleurs employeurs de Montréal est organisé annuellement dans le cadre des 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette distinction spéciale reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui dominent leur industrie en offrant les incitatifs et les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes pour attirer, mobiliser et retenir ses talents.

Vous trouverez plus d'information sur la nomination de la Financière Fairstone sur la page Meilleurs employeurs de Montréal, sous le profil (en anglais seulement).

À propos de l'entreprise

La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») et sa filiale, la Financière Fairstone Inc. (« Fairstone »), forment un chef de file offrant des prêts à la consommation. La Banque Fairstone et la Financière Fairstone proposent des services financiers novateurs qui permettent aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, la Banque Fairstone et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompenses, du financement aux points de vente par l'intermédiaire de commerçants partenaires, du financement automobile par l'entremise de concessionnaires, ainsi que des prêts personnels et des hypothèques garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 245 succursales de la Financière Fairstone d'un océan à l'autre. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone s'engagent à améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes grâce à des solutions financières accessibles et axées sur la création de valeur.

Pour en savoir plus : www.Fairstone.ca et www.BanqueFairstone.ca

