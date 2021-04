MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file canadien en matière de solutions de prêt responsables pour les emprunteurs de quasi premier ordre, est dorénavant le fournisseur de financement de détail au point de vente (« PDV ») flexible dans tous les magasins Corbeil Électroménagers.

Dans le cadre de son offre de financement de détail au PDV, la Financière Fairstone procure aux clients de Corbeil Électroménagers des options de financement flexibles grâce à sa plateforme de financement numérique au PDV exclusive, Fairstone PurplPayMC. Cette plateforme numérique offre aux clients une expérience de financement sûre, simple et sans papier qui leur permet de recevoir une décision de crédit en quelques minutes.

« Nous sommes ravis de ce partenariat qui permettra à tous les clients de Corbeil Électroménagers de bénéficier d'une expérience de financement de détail au PDV transparente et sécuritaire pour leurs achats en ligne ou en magasin. Grâce à sa plateforme de financement numérique au PDV, la Financière Fairstone accompagne ses commerçants partenaires dans la numérisation et la sécurisation du financement de détail au PDV, deux enjeux stratégiques pour faciliter l'expérience client en ligne et en magasin », explique Serges Bériault, vice-président principal, Crédit indirect à la Financière Fairstone.

« Ce partenariat est un atout majeur pour nos clients, qui bénéficieront des décennies d'expérience de la Financière Fairstone dans le domaine de financement de détail. Il nous permettra de leur offrir une gamme d'options simples et efficaces pour financer leurs achats, telles que les paiements égaux avec intérêts, sans intérêts ou différés », précise Anthony Amiel, président de Corbeil Électroménagers.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada et se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal de 2021. Plus de détails sur www.fairstone.ca/fr.

À propos de Corbeil Électroménagers

Fondée en 1949, Corbeil est une entreprise 100 % québécoise détenue par le Groupe Amiel depuis 2017 et constitue aujourd'hui le plus grand réseau spécialisé en électroménagers au Québec avec près de 26 magasins répartis dans la province et en Ontario. Corbeil rehausse l'expérience de magasinage avec des espaces entièrement repensés pour visualiser et tester les électros, une qualité de services inégalée et un nouveau site Internet transactionnel. À travers son nouveau positionnement, Corbeil s'engage dans les causes environnementales et sociales avec l'implication communautaire, la responsabilité sociale et le développement des employés. Pour plus d'information : www.corbeilelectro.com.

