Fairstone Financière Inc. annonce la nomination de son chef des Finances

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Fairstone Financière Inc. (« la Financière Fairstone »), le chef de file canadien des solutions de prêts responsables, a annoncé aujourd'hui que Shiraz Ahmed a été nommé chef des Finances, en vigueur immédiatement.

M. Ahmed était auparavant chef des Finances par intérim et apporte près de 15 ans d'expérience dans le secteur, dont cinq années passées au sein de la Financière Fairstone et de ses prédécesseurs.

« Au cours de notre recherche globale, M. Ahmed s'est distingué par son expertise de notre secteur, sa connaissance approfondie des finances d'entreprise et sa capacité à exécuter des stratégies de croissance », a commenté Scott Wood, président et chef de la direction de la Financière Fairstone. « Pendant les cinq dernières années, il a été un leader essentiel au sein de la Financière Fairstone et continuera à jouer un rôle clé dans l'exécution de nos initiatives stratégiques. »

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est le chef de file de l'industrie canadienne des institutions non bancaires offrant des solutions de crédit responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre avec des actifs consolidés de plus de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. La Société compte deux principaux secteurs d'activité : le prêt direct aux consommateurs, par l'entremise de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. La Financière Fairstone, dont le siège social est situé à Montréal, est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs et dirigée par des fonds gérés par des sociétés membres du groupe de J.C. Flowers & Co. LLC et de Värde Partners. Apprenez-en plus à Fairstone.ca.

