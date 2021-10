En novembre, la Financière Fairstone continuera à outiller les Canadiens avec les compétences et les outils financiers nécessaires pour prendre des décisions financières responsables.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Fairstone Financière Inc. (la « Financière Fairstone »), le chef de file canadien en matière de solutions de crédit responsables conçues pour les emprunteurs de quasi premier ordre, annonce un programme d'un mois afin de promouvoir la littératie financière et de mieux outiller ses clients et la population canadienne avec les compétences nécessaires pour appliquer des concepts financiers à leur quotidien et les aider à prendre des décisions responsables par rapport à leurs finances.

Conçu en partenariat avec plusieurs organisations influentes, le programme du Mois de la littératie financière de la Financière Fairstone s'étend jusqu'au 30 novembre 2021 et propose aux clients et aux employés de l'entreprise une variété d'événements et d'initiatives, notamment :

Un webinaire gratuit : « L'éducation financière aujourd'hui, pour une sécurité financière demain », mettant en vedette des panélistes renommés en provenance d'organisations canadiennes influentes (10 novembre). Pour s'inscrire à l'événement : www.fairstone.ca/fr/a-propos/evenements

: « », mettant en vedette des panélistes renommés en provenance d'organisations canadiennes influentes (10 novembre). Pour s'inscrire à l'événement : www.fairstone.ca/fr/a-propos/evenements Des webinaires sur le mieux-être financier présentés en partenariat avec la Financière Sun Life et offerts à tous. Pour s'inscrire aux webinaires : https://www.sunlife.ca/fr/campaign/financial-wellness-webinars/

présentés en partenariat avec la Financière Sun Life et offerts à tous. Pour s'inscrire aux webinaires : https://www.sunlife.ca/fr/campaign/financial-wellness-webinars/ Des occasions de bénévolat pour les employés de la Financière Fairstone dans le cadre de la programmation 2022 de JA Canada.

pour les employés de la Financière Fairstone dans le cadre de la programmation 2022 de JA Canada. Un calendrier de coloriage et d'activités pour promouvoir la littératie financière, offert dans nos succursales et préparé en collaboration avec notre partenaire, JA Canada, afin de procurer des conseils financiers aux clients de la Financière Fairstone et à leur famille (remis jusqu'à l'épuisement des stocks).

Prendre des décisions financières responsables

La littératie financière est essentielle à la prospérité et au bien-être financier de tous les Canadiens. À titre de chef de file en matière de solutions de crédit responsables, la Financière Fairstone croit que les Canadiens de tous âges, y compris les femmes et les nouveaux arrivants, doivent pouvoir compter sur un bon niveau de littératie financière afin de faire chaque jour les bons choix quant à la gestion de leur argent et de leurs obligations financières.

« Nous sommes un prêteur responsable depuis près de 100 ans, a commenté François Côté, chef du Numérique et de la Technologie à la Financière Fairstone, et nous nous sommes engagés à outiller les Canadiens et à accroître la sensibilisation aux questions financières en diffusant nos connaissances à travers nos communautés. »

À l'occasion de notre webinaire à venir ce 10 novembre, clients et participants auront la chance d'obtenir de l'information et de tirer des leçons de l'expérience de panélistes réputés, dont :

Scott Hillier, président-directeur général de JA Canada

« Plus les jeunes leaders de demain sont exposés tôt aux concepts clés de la littératie financière, plus ils seront capables d'éviter les mauvaises décisions financières plus tard dans leur vie. JA Canada travaille sans relâche pour aider les jeunes d'aujourd'hui à faire les meilleurs choix financiers pour leur avenir. »

Véronique Dorval, chef de l'expérience client à la Financière Sun Life

« Depuis plus de 155 ans, la Financière Sun Life aide les Canadiens à atteindre leurs objectifs, comme la sécurité financière et une vie plus saine. La création d'un plan financier est une partie cruciale du développement de la littératie financière. Avec un plan financier, jumelé aux conseils holistiques qu'offre la Financière Sun Life à ses clients, il est plus simple pour les Canadiens de faire croître et de protéger leurs actifs financiers. Peu importe où ils en sont dans leur cheminement, en ayant un plan en place, les clients prennent de l'assurance et peuvent suivre des étapes simples et claires vers l'atteinte de leurs objectifs en matière d'argent, de santé et de protection. »

Paulette Senior, présidente-directrice générale, Fondation canadienne des femmes

« Une littératie financière inclusive et intersectionnelle peut aider à accompagner les femmes et les personnes de diverses identités de genre vers l'indépendance financière et à leur ouvrir la voie vers un meilleur avenir financier. »

Trish Hammond, vice-présidente, Crédit direct, Financière Fairstone

« La sécurité financière des Canadiens commence par le savoir. Qu'il s'agisse du passage en succursale ou de notre contenu numérique, à chaque étape du cheminement du client, nous nous assurons qu'il a accès à l'information nécessaire pour profiter d'une expérience d'emprunt inégalable.

À propos de Fairstone Financière Inc.

La Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada. Plus de détails sur www.fairstone.ca.

