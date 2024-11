Fairmont Le Reine Elizabeth décrète un lock-out

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Fairmont Le Reine Elizabeth a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un lock-out à partir de 6h ce matin. Cette décision fait suite au rejet de la proposition patronale par les représentants syndicaux lors des récentes négociations. Il est important de noter que cette proposition a été acceptée par 17 autres établissements du secteur hôtelier au Québec au cours des dernières semaines.

Malgré des efforts considérables de la part de la direction au cours de l'année écoulée, y compris l'utilisation de conciliateurs ainsi que l'abandon de plusieurs demandes initiales dans un esprit de compromis, les discussions n'ont pas abouti à un accord. Le syndicat est resté ferme sur ses positions, maintenant plusieurs demandes jugées déraisonnables et exerçant des moyens de pression importants.

Fairmont Le Reine Elizabeth reste résolu à trouver une solution qui respecte les intérêts de ses employés. Nous comprenons que cette situation peut susciter des préoccupations et nous nous excusons pour tout désagrément que cela pourrait causer à nos clients et partenaires. Nous tenons à rassurer notre clientèle que nous faisons tout notre possible pour minimiser les perturbations et maintenir un service de qualité.

Fairmont Le Reine Elizabeth demeure ouvert au dialogue et espère reprendre les négociations dans un esprit constructif afin de parvenir à une résolution rapide et satisfaisante pour toutes les parties concernées.

