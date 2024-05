Faire tomber les barrières afin que les adolescents migrants qui ont des problèmes de santé aient accès à des soins médicaux

Le Groupe Banque TD (TD), en collaboration avec Les fondations d'hôpitaux pour

enfants du Canada (FHEC), fait don de 500 000 $ à La Fondation de

l'Hôpital de Montréal pour enfants pour lancer un Programme d'intervention pour les ados

migrants

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Les conflits actuels et émergents partout dans le monde obligent de plus en plus de gens à fuir leur pays. Par conséquent, le nombre de migrants (réfugiés et immigrants) qui arrivent au Canada est en hausse. Il n'est pas facile de laisser derrière soi tout ce que l'on connaît et que l'on aime, la famille, les amis, l'école et la maison. Et il est difficile de s'adapter à un nouveau foyer et à une nouvelle culture, en particulier pour les adolescents migrants qui ont des problèmes de santé chroniques. De nombreuses barrières (comme la langue, la culture ou le manque d'information sur le système de santé) empêchent ces jeunes d'obtenir les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

Présentation de chèque avec Dre Hema Patel, chef de service de pédiatrie générale, Hôpital de Montréal pour enfants, Dre Patricia Li, pédiatre et chercheur, Abe Adham, président, Direction du Québec, Groupe Banque TD, chef de groupe, Financement des sociétés Québec, valeurs mobilières, Renée Vézina, présidente, du Fondation du Children, Martine Alfonso, présidente-directrice générale adjointe , CUSM, Dre Louise Auger, pédiatre, Adam Starkman, président et chef de la direction, FHEC (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

« De nombreux adolescents migrants atteints de maladies chroniques arrivent à Montréal en mauvaise santé. Ils n'ont peut-être pas vu de médecin depuis des mois, et leurs ordonnances peuvent être épuisées. Ils ont peut-être vécu des expériences complexes et traumatisantes qui ont augmenté leur risque de malnutrition, de stress, d'anxiété et d'autres problèmes physiques et mentaux », explique la Dre Patricia Li, pédiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) et chercheuse à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. « Nous devons soutenir ces enfants, en particulier les ados, afin qu'ils comprennent les rouages de notre système de santé et leurs droits en tant que patients pour améliorer leur accès aux soins. »

Pour venir en aide à cette population, la Dre Li et l'équipe de la Clinique multiculturelle du Children et de la Compass Clinic de l'Hôpital St. Michael de Toronto ont mis au point un projet pilote de deux ans appelé Programme d'intervention pour les ados migrants.

La Clinique multiculturelle est ravie d'être la lauréate 2024 d'une subvention de 500 000 $ de la TD, en collaboration avec les FHEC. La subvention d'initiative annuelle a été créée en 2020 dans le cadre de l'engagement décennal de la TD envers les FHEC par le biais de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque, afin d'aborder les principales préoccupations des adolescents. Grâce au financement de la TD par les FHEC, la Clinique multiculturelle lancera son programme d'intervention au Children dans les prochains mois.

« En favorisant un accès équitable aux soins de santé, la TD contribue à créer un monde plus inclusif, où chaque personne peut croire en son avenir. Par l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, la TD est heureuse de soutenir des programmes, comme celui-ci, qui permettent aux adolescents d'obtenir des soins adaptés à leurs besoins dans un cadre bienveillant. Arriver dans un nouveau pays comporte son lot de défis, et je suis fier que la TD appuie les fondations des hôpitaux afin de faciliter cette transition pour les nouveaux arrivants et leur famille », indique Abe Adham, président, Direction du Québec, Groupe Banque TD

Faire tomber les barrières

La difficulté de se frayer un chemin dans un système de santé complexe, la langue, les différences culturelles, la discrimination, les obstacles économiques et les problèmes liés à la géographie et au transport ne sont que quelques-unes de barrières qui se dressent devant les adolescents migrants et leur famille..

Outiller les adolescents pour qu'ils puissent défendre leurs droits en santé

Voici les objectifs du Programme d'intervention pour les ados migrants :

Réduire le plus possible les visites en clinique et à l'urgence et les hospitalisations inutiles;

Répondre efficacement aux besoins de soins non comblés;

Donner aux jeunes et aux parents les moyens de connaître leurs droits et de disposer d'outils pour les aider à prendre soin d'eux et à défendre leurs intérêts;

Soutenir les adolescents passant des soins pédiatriques aux soins pour adultes;

Améliorer l'état de santé général et la qualité de vie des participants.

Le Children estime que le projet viendra en aide à environ 200 à 300 adolescents migrants et leur famille au cours des deux prochaines années. Le programme sera conçu en collaboration avec ces ados et leurs parents afin de l'adapter à leurs besoins.

Élaboration de lignes directrices factuelles sur la pratique clinique

Le financement de la TD permettra d'effectuer des recherches pour évaluer le programme, afin de fournir des données probantes pour les lignes directrices sur la pratique clinique. Les lignes directrices permettront aux hôpitaux et aux cliniques pédiatriques du Canada et d'ailleurs de mettre en œuvre leur propre programme d'intervention pour les ados migrants, multipliant ainsi les retombées du don de la TD.

« L'impact des subventions accordées par le Groupe Banque TD pour soutenir des projets dans les hôpitaux pour enfants du Canada ne peut être surestimé », souligne Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Le programme d'intervention pour les ados migrants fournira des enseignements et des lignes directrices inestimables qui pourront être partagés par l'ensemble du réseau des hôpitaux pour enfants au Canada, leur permettant ainsi de mettre en œuvre des programmes similaires. À l'heure où les communautés de tout le pays accueillent de nouveaux Canadiens, le potentiel de ce programme est énorme et d'une grande portée. »

« Je suis reconnaissante au Groupe Banque TD et aux Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. La subvention d'initiative annuelle fait du Programme d'intervention pour les ados migrants une réalité. Ensemble, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir la santé et le bien-être des jeunes migrants, et à favoriser un avenir où chaque enfant peut s'épanouir », déclare Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

À propos des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada (FHEC) est un organisme sans but lucratif fondé en 2017 qui recueille des fonds pour un réseau national de fondations d'hôpitaux. C'est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. Les FHEC reçoivent le généreux soutien du Children's Miracle Network et les contributions d'autres entreprises et donateurs. Nous représentons 13 des hôpitaux pédiatriques où se jouent les batailles les plus difficiles et où les cas les plus critiques sont traités. Votre contribution aide l'hôpital pour enfants de votre région à offrir les meilleurs soins possibles aux enfants blessés et malades du Canada. Pour en savoir plus sur ce partenariat.

À propos de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement dans le domaine des soins pédiatriques et fœto-maternels à l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children), hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, et le Programme sur la santé de l'enfant et le développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, l'un des trois principaux centres de recherche du Canada. Notre principale initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à recueillir 200 millions $ d'ici 2026. Les fonds amassés permettront de réaliser des projets révolutionnaires en médecine pédiatrique et fœto-maternelle qui repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à trouver des moyens de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 700 millions $, une somme qui a aidé des enfants malades du Québec et du monde entier à se remettre sur pied et à redevenir des petits tannants. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, rendez-vous à fondationduchildren.com.

Légende :

Dre Hema Patel, pédiatre et chef de service de pédiatrie générale, Hôpital de Montréal pour enfants, Dre Patricia Li, pédiatre et chercheur, Hôpital de Montréal pour enfants, Abe Adham, président, Direction du Québec, Groupe Banque TD, et chef de groupe, Financement des sociétés Québec, valeurs mobilières, TD, Renée Vézina, présidente, Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Martine Alfonso, présidente-directrice générale adjointe, Centre universitaire de santé McGill, Dr Louise Auger, pédiatre, directrice, Clinique du multiculturalisme, L'Hôpital de Montréal pour enfants, Adam Starkman, président et chef de la direction, Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada.

