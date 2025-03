Le gouvernement du Canada et l'ANSAF félicitent les bénéficiaires du volet des expériences touristiques autochtones emblématiques

OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le Canada est le lieu d'expériences touristiques autochtones diversifiées, enrichissantes et uniques qui permettent aux visiteurs de découvrir le savoir, l'histoire, les récits et les pratiques culturelles traditionnelles autochtones. Le tourisme est également un moteur économique important pour les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Pour cette raison, le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler en collaboration avec les peuples autochtones pour améliorer l'offre touristique autochtone clé au moyen du volet des expériences touristiques autochtones emblématiques (VETAE) du Fonds pour le tourisme autochtone (FTA).

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, a annoncé les 10 derniers projets qui reçoivent un soutien financier dans le cadre de ce volet, et en a félicité les bénéficiaires :

L' Hôtel-Musée Premières Nations (Québec) reçoit 1 million de dollars. Cet hôtel-boutique situé à Wendake s'affaire à moderniser ses chambres et à améliorer les expériences culturelles afin de soutenir la communauté huronne-wendat et de répondre aux attentes changeantes des voyageurs.

reçoit 1 million de dollars. Cet hôtel-boutique situé à s'affaire à moderniser ses chambres et à améliorer les expériences culturelles afin de soutenir la communauté huronne-wendat et de répondre aux attentes changeantes des voyageurs. La Corporation Nibiischii (Québec) reçoit 500 000 $. L'aire de service revitalisée de Waconichi proposera un hébergement bonifié, des sentiers aériens, des tours d'observation et des randonnées à motoneige, le tout intégrant des éléments culturels cris dans des expériences touristiques immersives.

reçoit 500 000 $. L'aire de service revitalisée de Waconichi proposera un hébergement bonifié, des sentiers aériens, des tours d'observation et des randonnées à motoneige, le tout intégrant des éléments culturels cris dans des expériences touristiques immersives. Expériences autochtones ( Ontario ) reçoit 1 million de dollars. La ferme Mādahòkì à Ottawa proposera une nouvelle programmation, une place de marché et des expériences terrestres améliorées afin d'attirer les visiteurs et d'augmenter les revenus.

reçoit 1 million de dollars. La ferme Mādahòkì à proposera une nouvelle programmation, une place de marché et des expériences terrestres améliorées afin d'attirer les visiteurs et d'augmenter les revenus. La Wikwemikong Development Commission ( Ontario ) reçoit 1 million de dollars. Le parc et centre de villégiature écologique Point Grondine élargira ses attractions écotouristiques en ajoutant des terrains de camping, des mini-chalets et des aires récréatives tout en promouvant des expériences culturelles jusqu'en 2027.

reçoit 1 million de dollars. Le parc et centre de villégiature écologique Point Grondine élargira ses attractions écotouristiques en ajoutant des terrains de camping, des mini-chalets et des aires récréatives tout en promouvant des expériences culturelles jusqu'en 2027. La Première Nation Whitecap Dakota ( Saskatchewan ) reçoit 1 million de dollars. Le spa Dakota Dunes sera le premier centre de spa haut de gamme en Saskatchewan et le premier centre canadien à mettre de l'avant la culture autochtone afin d'en faire une destination touristique de classe mondiale.

reçoit 1 million de dollars. Le spa Dakota Dunes sera le premier centre de spa haut de gamme en et le premier centre canadien à mettre de l'avant la culture autochtone afin d'en faire une destination touristique de classe mondiale. Métis Crossing ( Alberta ) reçoit 1 million de dollars pour ajouter un spa autochtone à son offre existante, qui comprend un centre de rassemblement culturel, un parc faunique, un hébergement haut de gamme et des dômes d'observation céleste.

reçoit 1 million de dollars pour ajouter un spa autochtone à son offre existante, qui comprend un centre de rassemblement culturel, un parc faunique, un hébergement haut de gamme et des dômes d'observation céleste. La Nation Siksika - Blackfoot Crossing Historical Park ( Alberta ) reçoit 500 000 $ pour améliorer les expositions, le camping en tipi et les installations théâtrales et pour préparer le 150 e anniversaire du Traité n o 7 en 2027, élevant ainsi son statut de destination culturelle.

reçoit 500 000 $ pour améliorer les expositions, le camping en tipi et les installations théâtrales et pour préparer le 150 anniversaire du Traité n 7 en 2027, élevant ainsi son statut de destination culturelle. Homalco Wildlife Tours (Colombie-Britannique) reçoit 1 million de dollars. Ce voyagiste primé élargira son offre grâce à de nouveaux bateaux, à des installations d'hébergement améliorées et au remplacement de l'embarcadère, ce qui contribuera à la croissance significative du tourisme culturel et faunique.

reçoit 1 million de dollars. Ce voyagiste primé élargira son offre grâce à de nouveaux bateaux, à des installations d'hébergement améliorées et au remplacement de l'embarcadère, ce qui contribuera à la croissance significative du tourisme culturel et faunique. La Nation Ktunaxa - St. Eugene Resort (Colombie-Britannique) reçoit 745 000 $ pour le centre de villégiature St. Eugene Resort, un pensionnat autochtone transformé, afin d'ajouter des options de glamping, de rénover les chambres d'hôtel et d'améliorer son parc de véhicules récréatifs pour enrichir son offre tout en honorant son histoire.

reçoit 745 000 $ pour le centre de villégiature St. Eugene Resort, un pensionnat autochtone transformé, afin d'ajouter des options de glamping, de rénover les chambres d'hôtel et d'améliorer son parc de véhicules récréatifs pour enrichir son offre tout en honorant son histoire. Le Nk'Mip Desert Cultural Centre (Colombie-Britannique) reçoit 1 million de dollars pour bonifier les expositions, revitaliser les programmes d'interprétation et mettre en valeur la bande d' Osoyoos d'aujourd'hui afin de consolider son rôle en tant que destination de tourisme culturel de premier plan.

Cette annonce fait suite à la première annonce de financement de 755 000 $ à la Première Nation Kwanlin Dün au Yukon.

Ces projets aideront les entreprises touristiques autochtones à attirer jusqu'à 187 000 touristes additionnels, ce qui augmentera leurs revenus et les aidera à créer environ 200 nouveaux emplois pour les Autochtones.

Le gouvernement souhaite remercier l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) d'avoir orchestré la mise en œuvre du VETAE. L'ANSAF est un organisme autochtone qui représente plus de 50 institutions financières autochtones partout au Canada et qui compte plus de 35 ans d'expérience en développement économique autochtone. Le gouvernement remercie également le Comité consultatif autochtone, composé de représentants de l'industrie touristique autochtone, qui a aidé l'ANSAF à cibler et à évaluer les projets du VETAE. Le succès de ce programme montre combien la collaboration entre le gouvernement et les communautés autochtones peut outiller les entreprises et les entrepreneurs autochtones en créant des possibilités de croissance économique.

Ce projet s'inscrit également dans la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui vise à réaliser le plein potentiel du tourisme canadien et à confirmer la place du pays en tant que destination mondiale de premier plan.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple de collaboration entre le gouvernement et les communautés autochtones. En travaillant ensemble pour valoriser les entreprises autochtones, nous créons des voies de croissance économique et faisons avancer la réconciliation. En plus d'attirer des touristes internationaux à forte valeur économique qui recherchent des expériences culturelles uniques, le tourisme autochtone permet au Canada de confirmer sa place en tant que destination mondiale de premier plan. J'ai hâte de voir ce que ce programme apportera aux communautés de partout au pays. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge

« Le tourisme autochtone est une passerelle essentielle entre la croissance économique et la préservation de la culture. Grâce à notre concertation continue avec les communautés autochtones, les institutions financières et les acteurs stratégiques, nous soutenons des projets touristiques qui permettent à nos communautés de partager leur histoire tout en se construisant un avenir durable et en améliorant leur prospérité ».

- Le président-directeur général de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Shannin Metatawabin, IAS.A

Faits en bref

Selon le dernier rapport du Conference Board du Canada sur l'impact du tourisme autochtone au Canada, ce secteur génère des revenus estimés à 3,7 milliards de dollars, représente une tranche directe de 1,6 milliard de dollars du produit intérieur brut, et se traduit par environ 34 700 emplois.

L'industrie du tourisme autochtone offre des débouchés économiques aux femmes : 36 % des entreprises touristiques autochtones sont détenues par des femmes.

Le VETAE est l'un des volets du Fonds pour le tourisme autochtone, qui consacre 20 millions de dollars pour aider le secteur à se remettre de la pandémie et favoriser une croissance durable. Le Fonds comporte aussi le volet micro et petites entreprises, qui renforce la disposition commerciale des micro et petites entreprises touristiques autochtones.

