VANCOUVER, TERRITOIRE DES SALISH DE LA CÔTE, BC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le First Nations Leadership Council, Services aux Autochtones Canada et le ministère de la Gestion des urgences et de la préparation aux changements climatiques travaillent conjointement à l'élaboration d'un nouvel Accord multilatéral sur la gestion des urgences, qui tient compte des besoins et des priorités uniques des Premières Nations en Colombie-Britannique.



La négociation de ce nouvel accord marque une étape importante, reconnaissant les Premières Nations comme des partenaires à part entière, avec un droit d'autodétermination et de contrôle sur la gestion des urgences dans leurs communautés.



Aujourd'hui, le First Nations Leadership Council, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Kelly Greene, ministre de la Gestion des urgences et de la préparation aux changements climatiques de la Colombie-Britannique, annoncent la finalisation des négociations de la phase I. Les progrès réalisés dans cette première phase permettront d'améliorer immédiatement le financement et les capacités de gestion des urgences pour les Premières Nations en Colombie-Britannique.



Exemples d'améliorations issues de la Phase I :

Un nouveau financement de 2,5 millions de dollars de Services aux Autochtones Canada (SAC) pour la création de 34 nouveaux postes de coordonnateurs de programme de gestion des urgences dans les communautés à risque élevé, s'ajoutant aux 14 postes déjà existants dans les communautés des Premières Nations.

La co-élaboration d'une approche de financement basée sur les risques.

La confirmation d'un financement annuel de 2,8 millions de dollars de SAC pour soutenir les 31 projets d'atténuation structurelle restants identifiés dans le rapport 2022 du Bureau du vérificateur général du Canada sur la gestion des urgences dans les collectivités des Premières Nations.

La simplification des procédures de demande de remboursement des interventions d'urgence, garantissant aux Premières Nations un traitement plus rapide de leurs réclamations.

De plus, le ministère de la Gestion des urgences et de la préparation aux changements climatiques a lancé le programme de financement de la résilience et de l'innovation en cas de catastrophe, offrant un financement direct aux Premières Nations et aux administrations locales en Colombie-Britannique. Ce programme vise à renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles et aux aléas climatiques tels que les sécheresses, l'érosion, les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain et les tsunamis.



Les avancées de la phase I posent les bases des phases II et III, qui permettront de poursuivre l'élaboration de l'Accord multilatéral sur la gestion des urgences des Premières Nations en Colombie-Britannique. Ces prochaines phases continueront de faire progresser la reconnaissance de la pleine compétence des Premières Nations en matière de gestion des urgences dans leurs communautés.

Citations

« Il est essentiel que les Premières Nations jouent un rôle de premier plan dans la gestion des urgences sur nos territoires respectifs et travaillent en tant que partenaires à part entière avec les gouvernements pour faire respecter nos savoirs, nos lois et nos valeurs. Cet accord représente une avancée majeure vers l'alignement sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris l'obtention d'une pleine compétence, autorité et prise de décision en matière de réponse aux urgences. Avec la mise en œuvre de la première phase de cet accord, nous disposons désormais de plus d'outils pour bâtir un système de gestion des urgences plus résilient et plus efficace, au bénéfice de toutes les communautés de la Colombie-Britannique. »

Chef régional Terry Teegee

Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique

« Dans notre effort collaboratif pour bâtir des communautés plus résilientes, nous nous réjouissons des progrès réalisés dans le dialogue en vue d'un nouvel accord multilatéral, reconnaissant les Premières Nations comme des décideurs en Colombie-Britannique. Cette avancée garantira que les Premières Nations seront des participants à part entière dans la prise de décisions sur la gestion des urgences qui affectent nos communautés, y compris l'élaboration de programmes et de règlements alignés sur les quatre piliers de la gestion des urgences, conformément au Cadre de Sendai. »

Robert Phillips

Direction politique, Sommet des Premières Nations



« La crise climatique causée par l'activité humaine a considérablement augmenté le nombre d'urgences auxquelles les Britanno-Colombiens doivent faire face, avec des délais de plus en plus courts entre les catastrophes. Nous sommes ravis de travailler à un nouveau système de gestion des urgences en Colombie-Britannique, qui respecte le titre et les droits inhérents des Premières Nations. Nous avons hâte de voir notre autorité reconnue et de participer directement aux décisions concernant nos territoires. »

Chef Don Tom

Vice-président, Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique

« Les communautés des Premières Nations sont en première ligne face aux urgences climatiques depuis trop longtemps. Il ne s'agit pas simplement de statistiques -- ce sont des familles et des communautés confrontées aux effets bien réels des inondations, incendies et sécheresses. En complétant la Phase I des négociations avec nos partenaires des Premières Nations, nous mettons les ressources et le pouvoir décisionnel là où ils doivent être -- entre les mains des communautés. C'est cela, un partenariat significatif : 2,5 millions de dollars pour de nouveaux coordonnateurs d'urgence, des procédures simplifiées et la reconnaissance des droits inhérents des Premières Nations à gérer les urgences sur leurs territoires. Il reste du travail à accomplir, mais c'est une étape majeure vers l'autodétermination réelle. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones



« Notre travail collaboratif en vue d'un nouvel Accord multilatéral sur la gestion des urgences pour les Premières Nations s'aligne sur la Loi sur la gestion des urgences et des catastrophes de la Colombie-Britannique, élaborée en consultation et en coopération avec les Premières Nations. Les peuples autochtones sont les gardiens de ces terres depuis des temps immémoriaux; il est essentiel d'intégrer le savoir et la prise de décision autochtones pour assurer la sécurité des gens et des communautés. Nous avons l'engagement et la responsabilité commune de reconnaître les Premières Nations comme des partenaires à part entière en gestion des urgences. »

L'honorable Kelly Greene

Ministre de la Gestion des urgences et de la préparation aux changements climatiques de la Colombie-Britannique

Faits en bref



Grâce au Fonds d'amélioration des capacités, Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 1,7 million de dollars par an pour soutenir 14 coordonnateurs de programme permanents en gestion des urgences à travers la Colombie-Britannique.

L'approche basée sur les risques, en cours d'élaboration avec les partenaires, offrira plus de transparence aux Premières Nations concernant l'allocation des fonds de gestion des urgences de SAC. Cela comprend le Programme de préparation et d'atténuation non structurelle de SAC, qui dispose d'une enveloppe annuelle de 2,8 millions de dollars pour soutenir les activités de préparation aux catastrophes dans les communautés les plus à risque.

Le financement par SAC des projets d'atténuation structurelle dans la région de la Colombie-Britannique est passé de 2,5 millions de dollars en 2021-2022 à plus de 17 millions de dollars en 2023-2024.

Depuis 2017, les programmes de préparation et d'atténuation des catastrophes de Gestion des urgences et préparation aux changements climatiques ont financé 138 communautés des Premières Nations pour 482 projets, totalisant environ 87,1 millions de dollars, soit 60,6 millions de dollars provenant des fonds provinciaux et 26,5 millions des fonds fédéraux et de fonds de bénéficiaires.

Le First Nations Leadership Council est composé des dirigeants politiques de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, du Sommet des Premières Nations et de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique.

En 2023, Gestion des urgences et préparation aux changements climatiques a mis en place le Programme de financement des exigences de mobilisation des Autochtones (non disponible en français), qui offre des fonds aux Premières Nations et aux administrations locales de la Colombie-Britannique. Ce programme vise à soutenir la mise en œuvre des nouvelles exigences de mobilisation autochtone, y compris la consultation et la coopération prévues par la Loi sur la gestion des urgences et des catastrophes . L'objectif est de renforcer les capacités, d'appuyer l'établissement de relations et d'améliorer la collaboration avec les Autochtones.

. L'objectif est de renforcer les capacités, d'appuyer l'établissement de relations et d'améliorer la collaboration avec les Autochtones. En novembre 2024, Gestion des urgences et préparation aux changements climatiques a diffusé des informations sur l'accès à une deuxième année de financement dans le cadre du Programme de financement des exigences de mobilisation des Autochtones. L'équipe de Gestion des urgences et préparation aux changements climatiques assurera un suivi avec les Premières Nations jusqu'en mars 2025.

Sur deux ans, 36 millions de dollars seront offerts aux autorités locales et aux Premières Nations de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme de financement des exigences d'engagement des Autochtones.

Liens connexes

