Faire preuve d'innovation dans les engins de pêche durables : une entreprise de Kingston relève le défi!

KINGSTON, ON, le 25 juin 2019 /CNW/ - Chaque année, plus de huit millions de tonnes métriques de plastique se retrouvent dans les océans du monde et, d'ici 2050, on prévoit que le plastique pèsera plus lourd que le poisson dans nos océans. Les engins de pêche perdus et abandonnés, aussi connus sous le nom d'engins fantômes, contribuent de façon importante aux débris marins. Constituant l'une des formes les plus mortelles de débris plastiques, les engins fantômes ont des effets très néfastes sur les animaux marins comme les baleines et les tortues, l'environnement côtier et marin, et les stocks mondiaux de poissons.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec ses partenaires mondiaux, l'industrie et les collectivités afin de trouver des solutions concrètes pour réduire la pollution par le plastique dans nos océans. C'est pourquoi Pêches et Océans Canada a mis les petites entreprises du Canada au défi de trouver des moyens novateurs d'empêcher les déchets de plastique de pénétrer dans nos milieux aquatiques, d'aider à nettoyer nos océans et nos cours d'eau, et de réduire au minimum l'incidence des débris marins et des engins fantômes. Grâce à nos deux défis sur le plastique, dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, nous avons cherché des entreprises et des entrepreneurs canadiens innovateurs pour mettre au point de nouvelles technologies.

Le député de Kingston et des Îles, Mark Gerretsen, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement à une entreprise locale de Kingston − Plantee Bioplastics − pour élaborer une validation de principe concernant une ligne de pêche biodégradable novatrice.

La subvention de 138 000 $ aidera Plantee Bioplastics Inc. à poursuivre la mise au point de sa ligne de pêche biodégradable dont le temps de décomposition est réduit. Le matériau se biodégradera sous l'eau, ne laissant que peu ou pas de déchets et il aura une durée de vie accrue en période de stockage grâce à ses propriétés hydrophobes.

L'annonce d'aujourd'hui repose sur l'annonce récente du gouvernement du Canada d'interdire les plastiques à usage unique dangereux dès 2021, et de tenir les entreprises responsables de leurs déchets plastiques.

« Les océans, les voies navigables et les lacs intérieurs du Canada constituent une ressource économique et récréative vitale pour les Canadiens, et des habitats importants pour de nombreux animaux marins. Les engins fantômes constituent une menace pour la protection de ces milieux marins. La ligne de pêche biodégradable de Plantee Bioplastics réduira les risques pour les animaux marins tout en permettant aux Canadiens de continuer à pratiquer la pêche sportive et commerciale. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles

« Les lignes et les filets de pêche fabriqués à partir de plastiques issus des combustibles fossiles nuisent à la vie marine, car ils ne se décomposent pas dans les milieux aquatiques. Le recyclage et l'élimination des engins de pêche usagés constituent également un défi au Canada et mettent à rude épreuve nos installations de recyclage. Grâce à l'utilisation de bioplastiques, Plantee Bioplastics met au point des solutions durables toutes faites pour résoudre ces problèmes, qui peuvent être appliquées à l'étape de la fabrication. La subvention du ministère de Pêches et Océans Canada permettra à Plantee Bioplastics de réduire ou d'éliminer le problème des engins de pêche fantômes et de la pollution des milieux aquatiques par le plastique au moyen de notre ligne de pêche biodégradable. »

Richard Chen, Praphulla, et Prashant Agarwal - Co-fondateurs de Plantee Bioplastics Inc.

Chaque année, à l'échelle mondiale, on estime que 8 millions de tonnes métriques de déchets plastiques pénètrent dans les océans. Cela revient à déverser le contenu d'un camion à ordures rempli de plastique dans l'océan chaque minute.

Chaque année, 640 000 tonnes d'engins de pêche abandonnés, perdus ou jetés (qu'on appelle des engins fantômes) pénètrent dans nos océans. Les engins fantômes peuvent persister dans l'environnement jusqu'à 600 ans.

Selon Protection mondiale des animaux, 92 % des rencontres entre les animaux marins et les débris peuvent causer des problèmes mortels, entre autres par ingestion et empêtrement.

Dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada , Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne sont devenus le premier ministère fédéral à réduire l'achat et l'utilisation de plastiques à usage unique en mettant en œuvre la Politique visant à restreindre l'achat et l'utilisation des plastiques à usage unique.

, Pêches et Océans et la Garde côtière canadienne sont devenus le premier ministère fédéral à réduire l'achat et l'utilisation de plastiques à usage unique en mettant en œuvre la Politique visant à restreindre l'achat et l'utilisation des plastiques à usage unique. Dans le cadre de sa présidence du G7 l'an dernier, le Canada a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration d'une Charte sur les plastiques dans les océans, initiative internationale visant à réduire la quantité de plastique dans nos océans.

a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration d'une Charte sur les plastiques dans les océans, initiative internationale visant à réduire la quantité de plastique dans nos océans. Le gouvernement du Canada a récemment annoncé qu'il collabore avec l'industrie pour prévenir et récupérer les engins de pêche fantômes et qu'il investit dans de nouvelles technologies canadiennes afin de réduire les déchets de plastique et de les transformer en ressources précieuses pour soutenir une économie circulaire.

