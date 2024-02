Une personne sur douze au Canada sera touchée par une maladie rare au cours de sa vie1

La campagne Je suis le 12e continue de stimuler l'action pour la communauté des personnes atteintes de maladies rares

TORONTO, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Le 29 février marque la Journée des maladies rares. Le jour le plus rare de l'année nous rappelle qu'un Canadien ou une Canadienne sur 12 sera touché(e) par une maladie rare au cours de sa vie1. Il est impératif de susciter des changements et des mesures significatifs en faveur de la communauté des personnes atteintes de maladies rares, qui ne cesse de croître au Canada.

Récemment, 13 organisations canadiennes de recherche sur les maladies rares, en partenariat avec Takeda Canada Inc. (« Takeda »), se sont unies pour lancer Je suis le 12e, une campagne nationale visant à faire connaître les histoires et les perspectives uniques des agents de changement sur le plan des maladies rares et à montrer que les maladies rares ne sont pas vraiment rares. L'initiative continue d'amplifier les voix des membres de la communauté afin d'encourager les conversations à l'occasion de la Journée des maladies rares.

Pourtant, les personnes atteintes de maladies rares sont souvent confrontées à de nombreux défis : du retard du diagnostic et à l'accès aux traitements en passant par la stigmatisation, l'isolement et même la discrimination2. Une meilleure éducation et une meilleure compréhension de l'incidence des maladies rares peuvent jouer un rôle dans la façon dont les lacunes et les défis auxquels font face les patients sont abordés afin de favoriser une meilleure qualité de vie.

« Les maladies rares ont d'énormes répercussions sur la vie d'une personne, notamment sur ma propre fille, Madi, qui est atteinte de fibrose kystique (FK). Tout au long du parcours de notre famille, nous continuerons de montrer notre soutien à la communauté des personnes atteintes de maladies rares », déclare Beth Vanstone, porte-parole de la fibrose kystique et mère de Madi Vanstone. « Nous avons le pouvoir de faire entendre notre voix pour engager la conversation et sensibiliser les gens à la cause des personnes comme Madi. Nous espérons être un symbole d'espoir pour les autres en cette Journée des maladies rares et au-delà. »

En moyenne, il faut de six à huit ans avant qu'un patient atteint d'une maladie rare reçoive le bon diagnostic; pendant ce temps, il consultera en moyenne huit médecins et recevra deux à trois diagnostics erronés3. Le fardeau des maladies rares est important, non seulement pour les personnes qui vivent avec une maladie, mais aussi pour les familles, les systèmes de santé et les systèmes sociaux, les milieux de travail, l'économie et notre bien-être social collectif4. En mars 2023, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur trois ans en appui à la toute première Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares. Le financement sera mis à la disposition des provinces et territoires au moyen d'accords bilatéraux.

« La Journée des maladies rares est un symbole d'espoir pour des millions de personnes touchées par les maladies rares au Canada. Nous reconnaissons les contributions importantes qui sont essentielles pour soutenir la communauté des personnes atteintes de maladies rares », déclare Rute Fernandes, présidente et directrice générale de Takeda au Canada. Takeda est honorée de s'associer à des organismes de lutte contre les maladies rares qui travaillent sans relâche pour défendre les intérêts d'une personne sur douze atteinte d'une maladie rare au Canada. »

Dans le cadre de la Journée des maladies rares, les Canadiennes et Canadiens sont invités à manifester leur soutien en suivant @IAmNumber12CA sur Instagram et en partageant leurs propres parcours en ligne à l'aide du mot-clic #JeSuisNuméro12CA.

À propos de Takeda Canada Inc.

